“Po vjen KM-ja, mos i hapni as perdet”, Berisha denoncon terrorin në spitalin e Kukësit!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari nga Kukësi, i cili shkruan se, gjkatë izitës së kryeministrit Rama në Kukës është sushtruar terro policor jo vetëm në qytet por edhe në spital.

Qytetari shkruan se, më banalja e kësaj vizite dhe veprimeve që bënë ishte se detyruan pacientët nëpër dhoma të mbyllnin perdet e dritareve nga pjesa ballore e spitalit, aty ku do kalonte Rama. Erdhi sanitarja ne dhomë dhe na tha ju lutem mos i hapni perdet se na heqin nga puna derisa të ikë Rama.

Terror ne spitalin e Kukesit se do te shkonte Kallam Deshtaku!

Pershendetje dr. Nje dite pas incidentit te Rames ne Kukes me protestuesit, shkova te shifja dike ne spital te Kukesit rreth ores 9.30″. Kur afrohem te spitali ishte mbushur vendi plot police, me uniforme e civila qe vezhgonin si te terbuar cdo person qe futej ne oborr te spitalit. Mendova se do kish ndodhur ndonje incident por me thane po vjen Rama. As Trumpi po te shkoje ne Afganistan z’do ruhej ashtu. Por me banalja e kesaj vizite dhe veprimeve qe bene ishte se detyruan pacientet neper dhoma te mbyllnin perdet e dritareve nga pjesa ballore e spitalit, aty ku do kalonte Rama. Erdhi sanitarja ne dhome dhe na tha ju lutem mos i hapni perdet se na heqin nga puna derisa te ike Rama. Doktor perfundimisht ky eshte psikopat. Kete gje e beri nga ajo qe pa nje nate me pare me protestuesit dhe nga frika se mos e pesonte me keq. Asnje qytetat ska qene ne dijeni te vizites se tij ne spital.

