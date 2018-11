Përplasje Rama-Kryemadhi, aktivistja e LSI: Edhe një Eleonorë që e kishin ca të tjerë, tani e ka ai në shtëpi!

Rama dhe Kryemadhi janë përplasur ashoër sot me deklarata në rrjetet sociale. Rama në mënyrë të vahzdueshme ofendon drejtuesen e LSI me epitete të ndryshme dhe një të tillë ka gjetur edhe sot duke e thirrur atë me emrin “Eleonora”.

Përgjigja e Kryemadhit ka ardhur përmes zyrtarëve të tjerë të PSI. Një prej tyre, Elon Guri i kujton Ramës se Eleonorën e ka në shtëpi pasi më parë e kishin ca të tjerë duke i kujtuar të kaluarën bashkëshortes së fundit të Ramës.

Deklarata e Edi Ramës, që Monika Kryemadhi i ngjan me Eleonorën, kanë sjellë reagime të shumta nga ana e LSI-së.

E para ishte vetë kryetarja Monika Kryemadhi, që me një deklaratë të shkurtër, i dha përgjigje flakë për flakë Ramës. Pas tij kanë ardhur edhe reagime të tjera.

Një reagim i ashpër ka ardhur edhe nga anëtarja e kryesisë së LSI-së, Elona Guri.

Ja çfarë shkruan ajo në Facebook:

Me Botox e Detox.

Me Leonorat në shtëpi e në Qeveri…

Edhe një Eleonor që e kishin ca të tjerë, tani e ka ai!

“Bora” i ka zbardhur tej për tej, zyra, shtëpi, fusha e male…

Viti i ri do ta gjejë, Ed Ram Beun plot me halle!