Ndërhyn Rama, lirohen nga burgu baxhanaku dhe kushëriri i deputetit të PS

Ish-Kryeministri Berisha ka postuar reagimin e një qytetari, i cili shkruan se, deputetit i PS, Ilir Xhangolli ndejti dy ditë në Korçë derisa arriti të lirojë nga burgu baxhanakun e gruas dhe kushëririn të cilit ishin arrestuar për kontrabandë në doganën e Qafë Thanës. Sipas ti, lirimi nga burgu është bërë me dnërhyrjen e Ramës.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha në Facebook

Per narkopushtetaret ligji nuk ekziston!

Narkodeputeti me ndihmen e Kallam krye, krye Kreut, liron baxhanakun dhe kushon e pare. Per narkopushtetaret e organizates kriminale Rilindja nuk ka ligje. sb

Mirmbrema doktor! Duke dashur te ngelem anonim desha te te ve ne dijeni qe nga te arrestuarit e Doganes se Qafe-Thanes vetem para pak ditesh per kapje te nje kamioni me Goma cuditerisht Baxhanaku me emrin Stefan Hila dhe Kushuriri i pare me mbiemrin Kodra te dy njerez te Dep. Ilir Xhangolli cuditerisht dje dolen nga burgu dhe u lane te hetohen ne gjendje te lire ndersa 2 te tjeret qe nuk e kane fare e fis direkt Dep. Xhangolli u lane ne burg. Dhe kjo jo rastesisht pasi z.Dep. ndenji plot 2 dite ne Korce deri sa i nxorri nga burgu, hollesirat kuptohen. Dhe per te mos mjaftuar kjo e shoqja e ketij doganieri qe u la e lire eshte kunata e z. Xhangolli dhe quhet Elisaveta Hila dhe nuk po le njeri pa vjedhur si farmaciste por edhe personel poshte saj ajo eshte ne krye te ISKSH Pogradec dhe kercenon cdo dite kedo qe nuk i pergjiget ka dale jashte kontrollit dhe nuk i hyn gjemb ne kembe. Po ku dreqin po shkon ky vend kshu. Ceshte ai palo gjykates qe ben kesi gjerash kaq hapur dhe nuk i hyn gje ne kembe?! Jemi aq te irrituar sa vetem Shqiptare nuk na duket vetja pasi nuk trajtohemi njelloj po te shkelim ligjin. Flm nqs e poston ti degjojne edhe te tjeret bemat e ketyre te poshterve.