Lubonja, thirrje protestuesve: Rama, bandë horrash, nxirrni nga zyra Arta Markun

Analisti Lubonja e ka konsideruar pushtetin e Ramës si një bandë horrash që ka uzurpuar të gjitha pushtetet. Ai i ka bërë thirrje protestuesve që të nxjerrin nga zyra Arta Markun, e cila është palë me Ramën në vjedhjen që u bëhet shqiptarëve ku një kilometër rrugë ka shkuar deri në 20 milionë euro.

Analisti Andi Bushati, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit”, ka deklaruar se projekti i rindërtimit të Unazës së Madhe, është një vjedhje galopante e Edi Ramës dhe për këtë arsye, ai po krijon konflikt me banorët, opozitën dhe mediat e pa shitura. Bushati tha se gjeneza e gjithë konfliktit, është vjedhja galopante, që ka sjellë këtë projekt 40 milionë euro për 2 kilometra rrugë.

“E vetmja gjë për të cilën e pashë me interes kryeministrin, ishte ajo puna se si kanë shërbyer kompania “Vëllezërit Hysa”, për të ndarë 40 milionë euro për 3 njerëzit. Banorëve u duhet thënë faleminderit sepse e nxorrën në sipërfaqje këtë ngjarje.

Kjo është një vjedhje galopante.

Prisja argumentat e Ramës për akuzat. Si ka mundësi që Rama e ka cuar kilometrin e rrugës 20 milionë euro?

Nëse je nisur për të vjedhur, do keqtrajtosh banorët, do fusësh konflikt partinë. Nëse merresh me Ramazanin, Anetën, Kristaqin, e bën sepse nuk do të flasë për vjedhjen galopante.

Si ka mundësi që kilometri i rrugës ka shkuar 20 milionë euro, më shtrenjtë se cdo vend i botës?

Gara fallco që është bërë, është gjeneza e të keqes. Konflikti me banorët, median dhe opozitën, vjen nga kjo. Premisa e tyre është vejdhja. Kur nisesh për të vjedhur do bësh kundërshtarë, njërëzit, opozitën dhe mediat e pa blera.

Edi Rama është nisur për të vjedhur, prandaj është sot në konflikt. Cdo tentativë me Rexhepin me Kadriun është tymnajë për të hequr vëmendjen nga vjedhja“, u shpreh Bushati.