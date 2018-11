Loja me bllofin e Ramës në Kosovë dhe Ramushi

Bledi KASMI

Në Kosovë luajti kartën e fundit të tij për të shpëtuar pushtetin. I gjendur në vështirësi brenda vendit nga kriza politike dhe revoltat e gjithanshme të një zemërimi masiv popullor, Rama kë përpiluar me kujdes një vizite me tone nacionaliste në Pejë që nisi me mbledhjen e dy qeverive në një sallë gjigande dhe që u pasua me mesazhet politike.

Ka pozuar bashkë me Haradinajn duke vendosur duart mbi flamurin kombëtar, ka folur për bashkim dhe madje ka vendosur edhe afate. Pastaj ka sulmuar Bashkimin Europian që nuk i hap negociatat e anëtarësimit të Shqipërisë që sipas tij i ka plotësuar të gjitha kriteret duke qenë vendi më i korruptuar dhe më i kriminalizuari në Europë.

Po përse zgjodhi Kosovën?

Thjesht për ti dhënë jehonë ndërkombëtare axhendës së tij politike të mbijetesës në Shqipëri. Ai po kërkon të përdorë Kosovën si mburojë politike ndaj një izolimi ndërkombëtar duke i kërcënuar ata se në rast se nuk e marrin seriozisht, atëhere ai mund të avancojë në axhendën e rakorduar me Serbinë dhe Rusinë për ndryshimin e kufijve dhe krijimiin e shteteve etnikisht të pastra gjë që do të sillte pasoja zinxhir në të gjithë Ballkanin. Kjo është karta të cilën ai e ka luajtur me lobime të fuqishme ndërkombëtare gjatë gjithë këtyre viteve duke u thënë ndërkombëtarëve se më e rëndësishme për ta duhet të jetë stabilokracia në rajon se demokracia.

Pra, ai po kërkon një kartabiankë të re për të shtypur liritë e qytetarëve në Shqipëri duke i plaçkitur dhe marrë peng me krimin dhe mbi të gjitha ta lejojnë që suprimojë zgjedhjet e lira dhe ti japin përfundimisht drejtësinë në duar këtij të çmenduri.

Dhe këtë po e bën duke i kërcënuar të tremburit në rradhët e ndërkombëtarëve që ose duhet ta lenë të pushtetërojë si do ai vetë ose si i çmendur që është mund të hidhet në erë duke marrë me vete edhe Ramushin.

E gjitha është një bllof i madh i Ramës. Pas kësaj vizite të Ramës në Kosovë dhe fotos me simbolin e shqiponjës të ministrave të dy qeverive, ajo që duhet të kuptoni është se Rama po luan kartën e fundit të tij nacionaliste, jo si një nacionalist i vërtetë , por si një maskara që ka kuptuar se është tani vetëm një kufomë politike dhe po kërkon me çdo kusht dhe me çdo mjet të shpëtojë pushtetin e vet personal.

Ajo që nuk kuptohet është se pse hyn Ramushi në këtë lojë që Rama e bën për të shpëtuar prapanicën e vet dhe prej të cilës nuk ka asnjë përfitim as vetë Ramushi dhe as Kosova? Përgjigjen e kësaj pyetje mund ta japësh edhe në gjuhën popullore, por është më mirë me receta politike.

Thjesht dikush duhet t’ia shpjegojë Ramushit lojrat politike të Ramës që jo vetëm nuk e ndihmojnë, por e marrin dhe atë me vete në fatin e zi të homologut të Tiranës.