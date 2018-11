Lironi protestuesit! Nesër ora 11.00 protestë qytetare para Gjykatës

Banorët e Astirit kanë ftuar të gjithë qytetarët shqiptarë që t’i bashkohen protestës së tyre nesër në orën 11:00 para Gjykatës së Krimeve të rënda, ku do të jepet vendimi për protestuesit e arrestuar.

Kujtojmë që Prokuroria ka kërkuar dënimin me burg për 5 nga protestuesit e arrestuar.

Kreu i opozitës Lulzim Basha, ka qenë i pranishëm edhe mbrëmjen e sotme në krahë të banorëve të Astirit që po protestojnë tek Unaza e re, për të mbrojtur shtëpitë e tyre.

Ai tha se shtëpitë e qytetarëve nuk do të prishen, ndërsa ka paralajmëruar kryeministrin Rama që të mos preke më dorë qytetarët dhe të mos lëshojë policinë ndaj tyre, pasi do të ndëshkohet rëndë.

‘Jam pranë protestuesve bashkë me shumë qytetarë të tjerë, deputetë të opozitës, të Partisë Demokratike, të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Siç e kemi thënë prej ditës së parë, jemi pranë tyre dhe do të jemi pranë tyre, sepse ajo që po ndodh këtu është një barbari, një shkelje barbare e ligjeve themelore të vendit, e kushtetutës, e ligjeve që mbrojnë banesën si gjënë më të shenjtë, e ligjeve që garantojnë transparencën dhe dëmshpërblimin e duhur, sa herë që ndërtohen vepra publike dhe të mënyrës së si vetë kjo vepër publike është prokuruar, që tregon se jemi para një afere të tmerrshme kriminale.

Pra, jemi këtu për të mbrojtur të drejtën e tyre, për të mbrojtur shtëpitë e tyre bashkë me ta, dhe për t’i dhënë të njëjtin mesazh që po dëgjoni sot, se ata nuk do t’i lëshojnë shtëpitë e tyre dhe se autori i kësaj tragjedie që ka kapur këto familje, Edi Rama, duhet t’i vërë gishtin kokës. Afera është e qartë, për 40 milionë euro, 2 mijë euro për një centimetër rrugë. Pra, për një vjedhje të tillë astronomike, Edi Rama do të nxjerrë nga shtëpitë mijëra vogëlushë si Vilsoni që sapo dëgjuat. Vilsoni ishte i vogël, po e patë se si artikulonte? Nga halli, babai i tij është në burg. Babai i tij është në burg sepse kriminelët e vërtetë janë të lirë, janë biznesmenë, deputetë, janë njësh me Edi Ramën, i cili vjedh Shqipërinë, nga mëngjesi deri në darkë. Këtë bën, vetëm vjedh Shqipërinë. Ka shpikur skemat më perverse për të vjedhur Shqipërinë. Ka shpikur PPP-të, me të cilat ju vjedh shqiptarëve, deri më sot, 2,2 miliardë euro. Dhe vazhdon e shtohet fatura.

Këtu vjedh vetëm me një dorë 40 milionë euro. Vjedh 40 milionë euro jo për të zhvilluar Tiranën, por për të mbushur thasët, prandaj them se ky nuk është projekt i qytetarëve të Tiranës, ky është një projekt i Agait të Surrelit.

Ndaj jemi në krah të këtyre banorëve dhe do të vazhdojmë të jemi në krah të tyre, për të mbrojtur të drejtën e tyre, por për të mbrojtur po kështu edhe kushtetutën dhe ligjin. Edi Rama po keqpërdor gjithçka, po keqpërdor edhe Policinë e Shtetit, të cilës dua t’i bëj një thirrje të qartë e të prerë, të mos bëhet vegël, policëve ju bëj thirrje të mos vendosen kundër ligjit, përballë banorëe, përballë qytetarëve.

Po kështu, dua t’i bëj një thirrje Edi Ramës dhe qeveritarëve, t’i bëjnë mirë hesapet, kur vërsulin policinë kundër këtyre qytetarëve, sepse gjithçka, dhuna që ushtrohet ndaj tyre në protestë, dhuna dhe tortura që kanë ushtruar në komisariate kundër të shoqëruarve, që janë edhe fëmijë, 13 vjeç, por edhe nëna, edhe gra. Gjithçka është regjistruar dhe çdokush prej tyre do të mbajë përgjegjësi. Secili prej tyre me emër dhe mbiemër do të mbajë përgjegjësi. Për këtë i garantoj.

Pyetje: Do denonconi në prokurori këtë aferë që ju e quani vjedhje?

Basha: Po të kishim prokurori, do të kishte nisur hetimi. Por nuk kemi prokurori, ne kemi një bandë kriminale, një prokurore kukull të Edi Ramës, e cila një vit pasi është emëruar, gjithë shqiptarët e kuptojnë pse është emëruar. Është emëruar që të mbrojë këto afera korruptive, të mbrojë këto vjedhje, të mbrojë Edi Ramën, të cilit i ka mbyllur plot 4 kallëzime nga opozita, pa asnjë shpjegim, të mbrojë Damian Gjiknurin, hajdutin me çizme, bashkë me Arben Ahmetajn, të mbrojë Taulant Ballën, Vangjush Dakon, i cili sot duhet të ishte në arrest, sepse është provuar katërcipërisht bashkëpunimi i tij me bandat kriminale. E patë ç’ngjante në Itali? Një person që ishte kandidat për deputet vetëm se ishte kapur në fotografi me nipin e një mafiozi, kryetari i partisë së tij e refuzoi. Ndërsa këtu, bandat kriminale dhe qeveria janë bërë një. Dhe kjo nuk mund të ndodhte po të kishte një prokurori, por ne nuk kemi një prokurori. Kemi një prokurore politike që ka një detyrë, të shkelë ligjin e të shkatërrojë hetimet për të mbrojtur Edi Ramën. Prandaj edhe zemërimi popullor ka marrë këto përmasa. Ata e kanë kuptuar se qeveria i dhunon, ju shkel të drejtat e tyre, ju nëpërkëmb të drejtat e tyre, ju merr pronat, i gjobit, dhe pastaj kur shkojnë për të kërkuar të drejtën e tyre tek drejtësia, e kuptojnë se edhe drejtësia është një me kryeministrin: prokurorë dhe gjyqtarë që komandohen me telefonata.

Prandaj, rruga e vetme është rruga e përballjes popullore, dhe zgjidhja e vetme politike është largimi i kësaj bande hajdutësh, me në krye Edi Ramën’, tha Basha.