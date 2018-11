Kush e kërcënoi me jetë deputetin Salianji nga burgu?

Deputeti i PD-së, Ervin Salianji është kërcënuar me jetë dhe për këtë çështje janë duke u bërë hetime nga ana e institucioneve përkatëse.

Kërcënimi me jetë Salianji mësohet se e ka mësuar me anë të një letre që është shkruar në burgun e Fushë Krujës dhe ka mbërritur në adresë të tij.

Në një deklaratë për SYRI.net, Salianji është shprehur se këto kërcënime vijnë pas denoncimeve të bëra kohët e fundit.

‘Janë sajesa dhe forma intimidimi apo intriga për të ushtruar presion nëpërmjet përdorimit të delikuenteve.

Ju e dini sot, si rast unë kohë që kam dijeni, por nuk e quajta çështje publike.

Në dijeninë time rasti po ndiqet nga institucionet.

Këto forma i kam parashikuar dhe nuk më bëjnë përshtypje, çfarëdo qoftë sajesë e qeverisë apo përpjekje delikuentësh, nuk më bën përshtypje dhe kam vazhduar denoncimet e krimit në majat me te larta te pushtetit’, tha deputeti i PD-së, Ervin Salianji për SYRI.net.