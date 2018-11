Kryeministri me kartelë: S’kërkoj falje për kanabizimin e vendit, gazetarët t’i kërkojnë falje Tahirit

Njeriu me kartelë që drejton qeverinë shqiptre deklaroi sot gjatë një debate televiziv se ai nuk i kërkon falje shqiptarëve për kanabizimin e vendit. Ai shkoi edhe më tej duke i kërkuar gqzetarëve të pranbishëm që ti kërkojnë falje Saimir Tahirit për akuzat që kanë ngritur ndaj tij.

Rama që gjithmonë reagon sikur e kanë pickuar kur pyetet për drogën doli hapur në mbrojtje të Tahirit dhe gjestikulaciaone prej të shfazuari. Ai ju referua vendimit të dalë nga Prokuroria e Katanias që nuk ka ngritur akuza ndaj Tahirit për byzylykun e gruas dhe kostumin e blerë për të në Itali duke kërkuar ta shfajësojë për aktivitetin kirminal të drogës me kartelin e Habilajve për të cilat ai po hetohet nga drejtësia në Shqipëri.

Rama këmbëngul: Do t’i çoj sërish Sandër Lleshin presidentit për dekretim

Kryeministri Edi Rama, ka deklaruar m,brumjen e sotme se do të dërgojë sërish për dekretim emrin e Sandër Lleshit tek presidenti Ilir Meta, për postin e Ministrit të Brendshëm.

Ai tha në ‘Real Story’, se këtë herë bashkë me dekretin do të çojë edhe një shkresë shpjeguese.

‘Presidenti nuk ka paraqitur arsye që të konsideroheshin arsye që binin ndesh me kriteret për tu mandatuar deputet. Zyra e presidentit ka bërë hulumtimin më të thellë të Republikës parlamentare. Kanë kërkuar për gjeneralin në adresa që kurrë më parë nuk kanë hulumtuar dhe kanë gjetur gjithçka të bardhë. Unë kam thënë që presidenti nuk më dha asnjë arsye që të vërë në diskutim të drejtën kushtetuese të Gjeneralit për të qenë Ministër i Brendshëm. Diksutimi mes meje dhe presidentit ka qenë i drejtë dhe shumë konstruktiv. Unë presidentit i kam çuar si kryeministër një dekret, unë i çoj dekret dhe jo kandidat. Presidenti nuk ka kompetencën t’’i refuzojë por duhet t’i dekretojë. Do ti propozoj dekretimin e ministrit të Brendshëm Sandër Lleshit duke i çuar një shkresë shpjeguese të detajuar që t’i jap mundësinë presidentit që të futet në binarët kushtetues’, deklaroi Rama.