Kryemadhi: Rama, si prostitutë e keqpërdorur, nuk ja varin për kërcënimet në Rajon

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi ka shpërthyer me tone të forta ndaj shfaqjeve të rreme të Ramës me të ashtuquajtuart kërcënime për bashkim me Kosovën si dhe sulmeve ndaj BE. Kryemadhi, e ftuar në emisionin “Zonë e Lirë” tha se, nuk e merr seriozisht Ramën. Kryemadhi teksa e cilësoi kryeministrin si një prostitutë tha se është e paprecedentë që Rama ka qëndrim ndryshe me ministrat e kabinetit të tij qeveritarë, si Ahmetaj dhe Bushati.

Pyetjes së gazetarit Çani nëse Rama po bën lojën e Putin dhe të Erdogan duke i shkelur syrin atyre Kryemadhi i dha një përgjigje të fortë: “Rama vdes t’i shkelë syrin atyre, por është si puna asaj prostitutës së keqpërdorur që nuk e marrin seriozisht”.

Më tej, Kryemadhi shton se ajo me Presidentin e vendit Ilir Metën ndan vetëm shtratin ndryshe nga Bushati dhe Rama.

“Rama është si puna e prostitutës,është shumë e shpërdoruar. Kemi me një kryeministër që është dakord për taksën ndaj Serbisë, ndërsa ministri i EKonomisë thotë se nuk është dakord. Unë vërtet ndaj shtratin me Ilir Metën, por idealizmin me LSI-së nuk endaj me të ndërsa Ditmir Bushati dhe Edi Ramën nuk është çështje shtrati”, u shpreh ajo.

Kryemadhi ka treguar detaje në lidhje me veprimet e Edi Ramës. “‘Edi Rama është paranojak, kudo ku shkon merr shishet e veta me ujë. Merr ushqimin me vete sepse ka frikë. Ai kudo ku shkon ka paranojë se mos i ndodh ndonjë gjë’, është shprehur kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi.