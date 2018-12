Kryemadhi: Rama ngatërron edhe ‘mallin’, problemet me të i zgjidh vetë, bam, bam, bam…

Drejtuesja e LSI, Kryemadhi ka deklaruar nga studio e “Zonë e Lirë” se ajo nuk e merr seriozisht Ramën kur kërëcnon për zhvillimet në rajon duke ju referuar deklaratave të tij nga Peja, por shtoi se në këtë rast mund të marrë seriozisht ata që mund të konsiderohen burra shteti , por jo Ramën: Unë mund të marr seriozisht Berishën kur flet apo kërcënon për zhvillimet në rajon. Në të tilla raste e shikoj disa herë deklaratën e tij sepse ai vërtet e bën atë që thotë, por nuk mund të marrë seriozisht ato që thotë Rama”, tha Kryemadhi.

Drejtuesja e LSI u shpreh se Rama i bën deklarata të tilla nga Kosova sa herë është në vshtirësi politike në Shqipëri.

Kryemadhi ka qenë mjaft kritike me Ramën dhe projektet e tij korruptive duke deklaruar se është i pangopur në vjedhje. Ajo nuk ka lënë pa shigjetuar edhe sjelljet e Ramës’ “Ai ngatarron edhe mallin. Shkon në lokale me shishe uji me vete se nuk i dihet çfarë i ndodh”, tha Kryemadhi.

Në lidhje me pyetjen e gazetarit Çani nëse e ka frikë Ramën se ai e padit në Gjykatë, Kryemadhi i dha një përgjigje të fortë: Ti kujton se unë kam frikë Ramën dhe mendon se do t’i zgiidh problemet me të në gjykatë? Unë i zgjidh problemet me të si të dojë ai dhe ku të dojë ai, bam, bam, bam…”u shpreh Kryemadhi.