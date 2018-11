Kryemadhi: Alternativa e Ramës kazani, shushunjat, garuzhdet dhe tepsitë, ja pse u larguam prej tij

Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi në një takim me strukturat në Shkodër teksa ka sulmuar ashpër kryeministrin Edi Rama ka shpjeguar edhe njëherë faktin se pse u pozicionua në opozitë.

Gjatë fjalës së saj ajo tha se, në qershor të 2017-ës LSI vendosi për shumë arsye që të ishte kundër qeverisë, edhe pse tek disa njerëz solli sipas saj zhgënjim. Po ashtu ajo komentoi edhe deklaratat e Ramës që shpesh herë ai bënte kundër LSI, duke përmendur kështu disa fjalë si; kazan, tepsi, shushunja e garuzhde’.

“Për hir të së vërtetës dua të theksoj se LSI pas zgjedhjeve të 2017-ës nuk kishte më mënyrë tjetër por vetëm një qëndrim të saj, pozicionimin e saj në opozitë. Dalja në opozitë mund të ketë qenë zhgënjim për disa njerëz, por ishte e domosdoshme. Ose do të bëheshim palë me qytetarët, ose për t’u bërë pjesë dhe bashkëfajtor me grupet kriminale të Edi Ramës. Kemi dëgjuar shprehje vulgare të Ramës ku me tutat e tij të sportit që fliste për kazanin, shushunjat, garuzhde dhe tepsitë. Sot ai i ka vet të gjitha këto. Qeverisja me ta ka qenë një qeverisje ku ministrat e LSI kanë bërë më shumë se kushdo tjetër, edhe kur kryeministri i sabotonte me punën e tyre”, tha Kryemadhi.