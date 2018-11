Kolegët e mi të mjerë qeshin kur kryeinjoranti e servili i përulur i krimit tallet me njerëzit e vujatur

Bardh SPAHIA

Qeshin e zgerdhihen pa turp te turpshmit kolege deputete te mazhorances, servila te zhveshur nga integriteti e dinjiteti njerezor per hir te peruljes dhe injorances. Qeshin e tallen me Azemin dhe me kercenimin e nje kolegu te tyre. Qeshin e tallen si servila te peshtire a thua se hallet e votuesve te tyre i kane zgjidhur te gjithe, gjithsecili ne zonat e veta elektorale. Qeshin e tallen edhe kur kryeinjoranti e servili i perulur i krimit ne vendin tone, humoristi vulgar Edvin Kristaq Rama, tall edhe dy perfaqesues te medias. Qeshin e tallen me cdo gje e me gjithkend me hallet e vuajtjet e kujtdo, sikur keta te mjere kolege te mi te ishin te ndershem, te paster, njerezor, te mençur, duke harruar ata por jo shumica derrmuese e njerezve te ketij vendi qe vuan poshtersine, babezine e servilizmin e tyre te neveritshem.