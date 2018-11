Koha e lirë e tepërt mund të shkaktojë dëme

Në morinë e obligimeve familjare dhe tensionit në punë shumë njerëz ndjejnë që nuk kanë mjaft kohë për veten.

Por, sipas hulumtimeve, edhe koha e lirë me shumicë i kontribuon stresit njëjtë edhe si pak kohë e lirë.

Ekspertët nga tri Universitete amerikane kanë kryer anketën me 1.329 adoleshentë duke i pyetur për kohën e lirë dhe ndjenjën e lumturisë.

Ata që konsiderojnë që kanë pak kohë të lirë shpesh kanë qenë të prekur, ndërsa hiç më mirë nuk kanë qenë as ata që e kanë pasur me bollëkv. Kështu shkencëtarët kanë konkluduar që mesi, si zakonisht, është më i miri.

“Jetojmë në epokën kur koha është thelbi. Perceptimi i mungesës së kohës logjikisht është i lidhur me nivelin më të ulët të lumturisë”, kanë thënë hulumtuesit.

Prandaj rekomandohet që në këtë kohë të shoqërisë konsumuese, sa më shumë të mundemi, të ndalojmë së vrapuari pas të mirave materiale për të gjetur kohë edhe për veten, dhe në rastin e kohës së tepërt të lirë, të gjejmë ndonjë interesim të ri.