Ka rënë edhe KQZ, Rama e ka uzurpuar për të manipuluar zgjedhjet

Arben SHAHINI

Rama i brumosur me mendësine e etrëve të tij, “të gjitha pushtetet sovjeteve” më në fund ozurpoi dhe Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve (KQZ), duke i grabitur dy anëtarët e propozuar nga PD, duke shkelmuar Kodin Zgjedhor, duke rrënuar praktikën parlamentare të ndjekur deri më tani për zëvendësimin e anëtarëve të KQZ-së dhe duke mos mbajtur premtimin e tij si shumë herë tjetër, i cili kishte premtuar që do te realizonte një reformë zgjedhore me një dakortësi të plotë me opozitën.

Përbërja e KQZ-së, zgjedhja dhe zëvendësimi i anëtarëve të tij duhet të bëhen në zbatim te Kodit Zgjedhor (KZ) saktësisht të neneve 12, 14 dhe 19, nene të zbatuar me korrektësi dhe në praktikat e tjera parlamentare pas riformatimit të KQZ-së në vitin 2012, por dhe më parë.

Në nenin 19 të KZ është përcaktuar qarte se të drejten për propozimin e kandidaturave, e ka i njëjti subjekt politik që propozon anëtarin që i ka mbaruar mandati, nëse subjekti që e kishte popozuar i plotëson kriteret sipas përcaktimeve në pikën 1 të nenit 14 të këtij Kodi.

Partia Demkratike i plotëson saktësisht kriteret e këtij Neni dhe duhej të zinte vendet e veta në KQZ, aq më tepër kur kjo praktikë parlamentare është zbatuar dhe herë të tjera në zëvendesimet e mëparshme dhe kur në Kuvend ka qënë kjo mazhorancë (e cila mos qoftë kurrë më), disa nga praktikat parlamentare të zëvendësimeve te anëtarëve nga ky parlament janë:

-në vitin 2014 PS zëvendësoi vendet e braktisura nga anetaret te cilet perfaqësonin koalicionin e majtë në KQZ (para zgjedhjeve parlamentare te 2013) tre anatare, vende të fituar kur e majta ishte ne opozitë dhe tani ne 2014 në mazhorancë, mori vendet e opozites pra jo të mazhorances ku ishte subjekti politik që i kishte propozuar, vende të cilat i takonin në zbatim të KZ, por duke ju referuar praktikës së fundit për zevendesimin e dy anetarëve të KQZ-së të subjektit politik PD, ata duhet tu zevendësoheshin me tre anëtar të propozuar nga opozita pasi ata kishin marrë mandatet kur ishin në opozitë dhe në qofte se do tu zbatonte praktika e fundit parlamentare e tetorit 2018 per zevendesimin e vakancave, ku ju ozurpuan 2 vende opozitës saktësisht PD, në vitin 2014. Perberja e KQZ-së do ishte 6 anetar nga opozita dhe 0 nga mazhoranca në zgjedhjet vendore të 2015.

-në vitin 2015 përfunduan mandatin 2 anëtar një i pozitës dhe një i opozitës të cilët u zëvendësuan po nga ato subjekte pasi i plotësonin kriteret e ligjit.

– në vitin 2016 perfundoi mantatin kryetari i KQZ-së i cili u zëvendësua nga një anëtar i KQZ i propozuar nga PS, marre mandatin kur ky anetar ishte në opozitë, parlamenti e zëvendësoi po nga një anëtar i PS ne mazhorance , po të ishtë ndjekur llogjika ozurpuse e Ramës në zëvendesimet e fundit anëtari i takonte opozites PD dhe antarsia në KQZ do të ishte 4 anëtar të opozitës dhe 2 anëtar nga mazhoranca në zgjedhjet parlamentare të 2017.

– në tetor të vitit 2018 ju perfundoi mandati kater anetareve të KQZ-së, dy anetarëve të PD, nje anetari të PS dhe një të LSI, Rama kërkonte patjetër me çdo kusht shumicen në KQZ, biles mundësisht dhe shumicen e cilësuar me pesë vota, e vetmja zgjidhje ishte shkelja e ligjit dhe ndryshimi i praktikave parlamentare, ozurpimi dhe shkatërrimi perfundimisht dhe i ketj institucioni, organit shtetëror më të lartë për administrimin e zgjedhjeve.

Me aktin e fundit Rama ka uzurpuar të gjitha institucionet shtetërore, ka prishur të gjitha balancat e një shtetti demokratik, ka prishur totalisht frymen dhe parimet mbi të cilat eshte hartuar KZ, si nje ligj që i jep mundesi të barabarta si opozites ashtu dhe mazhorances per të administruar proçesin zgjedhor.

Akti i fundit tregon qëllimin e tij për të hyrë i vetem në zgjedhjet vendore si ne 2015 ne Kurbin, të pushtoj të gjitha bashkitë dhe të shpallet monark.

Në takimet me ndërkombëtarët Rama dhe zëdhëndësi i tij Bushati përbetohen se opozita ka dy anëtar, Biben dhe Kryetarin. Kush mund ta besojë se Biba përfaqëson opozitën në KQZ, dhe ai vetë do habitet. Përfundimisht Rama pushtoj KQZ-në dhe e drejton me dorë të hekurt nga don Agaçe.