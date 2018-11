“Ju lutemi demaskojeni këtë të çmendur se po shfaq urrejtje e rracizëm ndaj krejt Veriut të Shqipërisë”

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari i cili shkruan: Ju lutemi demaskojeni këtë kryeministër të çmendur e me kartelë, sepse me “zgjuarsinë” e tij sot, në këtë status, ka tallur keq krejt veriun e Shqipërisë, duke luajtur me shkronjat “xh” dhe “gj” të fjala “ingjinjera”.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Denoncohet urrejtja, rracizmi i Edvin Kristaq Urrejtjes ndaj Veriut te Shqiperise!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje Zoti Berisha. Ju lutemi demaskojeni kete kryeminister te cmendur e me kartele, sepse me “zgjuarsine” e tij sot, ne kete status, ka tallur keq krejt veriun e Shqiperise, duke luajtur me shkronjat “xh” dhe “gj” te fjala “ingjinjera”. Besoj ka pasur parasysh edhe Juve me kete, edhe mua qe po te shkruaj. Kush ka mbaruar gjuhesi, si une, e di se pjesa veriore (dialekti i veriut) e ka nje problem te tille ne shqiptim dhe nuk e ben dot dallimin “xh” me “gj”. Ka raste qe e ngaterrojne edhe ne te shkruar. Pikerisht deri ketu shkon urrejtja , racizmi, cmenduria e ketij njeriu ndaj verioreve, sa mundohet te tallet me to, duke i konsideruar edhe ata te Unazes se Re, protestuesit e Astirit, si “maloke” (nuk dallojne dot “xh” me “gj”, si dikur kur thoshte se njerezit nga veriu duhet te pajisen me pasaporte per te hyre brenda unazes se Tiranes. Ju uroj pune te mbare, por kesi “piruetash” prej gjasme te zgjuari mendoj se duhet t’ia plasni ne fytyre nje anti-veriori kaq te madh si ai.

Postimi Ramës