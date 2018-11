Inter-Barcelona, kuriozitetet e supersfidës së Champions

Nesër mbrëma, në orën 21:00, në “San Siro” do të luhet një ndeshje e rëndësishme për vazhdimin e rrugës europiane të Interit. Zikaltrit duhet të zhvillojnë një lojë të madhe kundër Barcelonës, me qëllim marrjen e tri pikëve, të cilat do t’i poziciononin matematikisht të parët e grupit B të Champions-it. Më poshtë po ju njohim me disa statistika dhe kuriozitete nga përballjet mes këtyre dy skuadrave me emër të madh në kontinent.

– Interi ka fituar vetëm dy nga 11 sfidat kundër Barcelonës në garat europiane, duke i humbur dy më të fundit.

– Barcelona e ka mundur Interin gjashtë herë në garat europiane, por vetëm një herë në “San Siro” (4-2, në shtator 1959, në Kupën e Panairit).

– Interi nuk e ka gjetur golin në gjashtë nga shtatë ndeshjet e Ligës së Kampionëve kundër Barcelonës (1F, 2B, 4H), duke shënuar vetëm tre gola në total.

– Barcelona nuk ka fituar katër ndeshje kundër Interit në garat europiane (3B, 1H). Ajo ka humbjen më të fundit ndaj zikaltërve në prill të vitit 2010 (3-1, në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve).

– Interi ka fituar vetëm një nga tetë ndeshjet e fundit të Ligës së Kampionëve kundër skuadrave spanjolle (3B, 4H); 3-1 kundër Barcelonës, në prill të vitit 2010.

– Barcelona është e pamposhtur në 11 ndeshje të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve (9F, 2B) dhe ka mbajtur kryesimin në nëntë prej tyre.

– Vetëm një nga 20 ndeshjet e fundit të Ligës së Kampionëve përfundoi në barazim (1-1 kundër Trabzonspor, në nëntor 2011), për zikaltrit, të cilët kanë 10 suksese dhe 9 humbje në këtë periudhë.

– Mesfushori i Barcelonës, Philippe Coutinho, ka marrë pjesë aktive në 10 gola (në paraqitjet e fundit) të 7 ndeshjeve të fundit të Ligës së Kampionëve (6 gola, 4 asiste).

– Vetëm Edin Dzeko (14) ka tentuar më shumë goditje brenda zonës së penalltisë se sulmuesi i Interit, Mauro Icardi (11) në këtë Ligë Kampionësh.

– Nëse te Barcelona do të mungojë për arsye lëndimi Lionel Messi, duke i përjashtuar golat e tij, argjentinasi ka shënuar 9 nga 13 golat e fundit të ekipit të tij në Ligën e Kampionëve.