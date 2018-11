Ibrahimoviç: “Juventus me ktheu në makineri”

Zlatan Ibrahimovic beson se është kthyer “në makinë” te Juventusi, falë stërvitjeve me gjuajtje konstante të Fabio Capello. Sulmuesi suedez u bashkua me “zonjën e vjetër” nga Ajax në 2004-ën, në fillim ishte më popullor për shfaqjet e tij sesa për golat.

“Në fillim nuk duhej thjesht të shënoja gola, por të tregoja aftësitë e mia më të mira, ai ishte tekniku më i mirë dhe e kujtoj kudo që shkoj,”- ka thënë Ibrahimovic për BBC Sport.

“Kjo ndryshoi kur shkova te Juventus. Gjithçka ishte e re për mua. Thoja ‘uau, klub i madh, lojtarë të mëdhenj, trajner i madh dhe histori e madhe’. Që në ditën e parë të stërvitjes, dëgjova Fabio Capello-n të ulërinte ‘Ibra!’. Ai kishte marrë djem nga akademia, ekipi i të rinjve dhe unë stërvitesha me ata. Ata më pasonin e unë shënoja, çdo ditë për 30 minuta.”

“Disa herë thjesht doja të shkoja në shtëpi pasi isha i lodhur dhe s’doja të gjuaja më, nuk doja të shihja as golin e as portierin. Po të dëgjoja Ibra e dija ç’të bëja, thjesht të gjuaja, gjuajtje të mira apo të këqija. Në fund u ktheva në makineri, para golit, shënoja gola, veçanërisht në Itali, pasi për ata është pozicion i vështirë sulmuesi sepse janë shumë taktik.”