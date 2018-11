Hapen dyert e mortit në familjen e administratorit të vrarë, Rama kalon para banesës dhe nuk ndalon

Fatmir Hodaj, kryetar i njësise administrative Kot në Bashkinë Selenice u vra pasditen e djeshme për motive banale. Motivi i konflikti që solli humbjen e jetës për Hodaj mësohet të ketë qenë nje konflikt i momentit i ndodhur gjatë momenteve që dy personat kanë qenë duke konsumuar kafe bashkë.

Ditën e sotme në familjen Hodaj, janë bashkuar për të percjellë në banesen e fundit 64 vjeçarin, autoritete vendore, të aferm të njohur gjithashtu dhe drejtues të Partisë Demokratike të Selenicës dhe të Vlorës.

Po gjithashtu, gjatë oreve të para të ditës, mësohet se kryeministri Rama, në orën 8 deri në 10:00 ka zhvilluar një takim në një familje të njësisë administrative Kot.

Edi Rama ka qenë ditën e sotme në familjen e Niko Ahmataj nga fshati Vajzë. Për t’u komunikuar familjes lidhjen e energjisë elektrike dhe disa sherbimë që familja ka përfituar në emër të kryeministrit.

Nga bashkia Selenicë, të kontaktuar nësë Rama do të zhvillonte ndonjë takim me këta të fundit, apo nëse prezenca në njësinë adminiatrative, ku një ditë më parëu vra kreu i njesisë, lidhej me ndonjë vizite në familjen e viktimës, nga bashkia është bërë me dije se kryeministri edhe pse ka kaluar para vendit ku ndodhi vrasja dhe shtëpise, ku janë hapur dyert è morti, nuk është ndalur tek këta të fundit.