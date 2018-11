“Gjeli i Egër” që detyroi ministrin të fshijë postimin në rrjetet sociale

Pas publikimit të një postimi, ku faqja e ministrit të Turizmit Blendi Klosi, shprehet për një projekt 20mijë euro për gjelin e Egër në Malin e Tomorrit, ku ndër të tjera shkruhet me superlativa për moratoriumin e gjuetise, kanë vërshuar një sërë komentesh nga gjuetarët për rezultatet e moratoriumit.

Në postim e ministrit shkruhej me superlativa për moratoriumin, por nuk jepet asnjë shifër konkrete të numrit të llojit në fjalë, ndërkohë që ministri jep dhe lajmin për hapjen e një shtegu, ku turistët do kenë mundësine të shohin gjelin e Egër.

Sipas komentuesve kjo është një propagande e pastër për të mbyllur shkatërrimin e vërtetë të faunës që po ndodh çdo ditë.

Gjithashtu ata shprehen të alarmuar për gjendjen, duke kritikuar me sarkazmë dhe deklaratat e ministrit, ku sipas tyre janë qesharake e aspak profesionale, madje të rrezikshme dhe shqetësuese kur dalin po vete nga ministri.

Komentet e shumta të gjuetarëve kanë bërë që ministri Klosi, të fshijë postimin e tij në rrjetet sociale, duke mos dhënë asnjë shpjegim për komentuesit.