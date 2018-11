Gazetari revoltohet: Një gomar në Kosovë! Zoti Rama fuck off!

Berat BUZHALA

Unë mendoj që është gomar kushdo që i thotë puna e mbarë Hashim Thaçit, kur ky i fundit bën përpjekje që ta ndajë vendin e vet në dysh. Unë mendoj që është gomar, gjithashtu, ai që vjen në Kosovë dhe ofendon gazetarët e vendit tonë, duke i quajtur kazan, vetëm pse gazetari ia ka drejtuar një pyetje normale një personi jonormal.

Kjo ishte e tëra nga cirku i ditës së sotshme.

Erdhi Edi nga Tirana në Pejë për të na thënë që ai që e quan Hashim Thacin tradhtar është gomar.

Kurse njeriu që e thotë këtë, e thotë me një siguri të tillë, sa të mbushet mendja që ai personalisht ka luftuar në Drenicë dhe Dukagjin, Luginë të Preshevës dhe Maqedoni. Dhe kur e thotë Edi këtë, nuk na mbetët asgjë tjetër përvecse ta mbyllim debatin për kufijtë, t’i kërkojmë falje Thacit për dyshimet tona të padrejta, naive po se po, dhe të vazhdojmë të punojmë, sepse shpinën e kemi të sigurt.

Kryeministri i Shqipërisë, erdhi në Pejë, i shoqëruar me shërbëtorët e tij, ata të cilëve në fund të ditës do t’ua ua numëron llajkat dhe sherat në FB, për të na treguar se kush është gomar, kush është tradhtar dhe kush është patriot.

Gjatë ekspozesë së tij, plot pështymë, me një jostabilitet të theksuar fizik dhe mendor, Kryeministri shqiptar, sillej me një arrogancë të tillë, sikur brenda tij të ishin riinkarnuar Skenderbeu dhe Ismail Qemali.

Gati e rrëzoi Kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinajn, kur e tërhoqi për dore për t’ia vënë dorën mbi shqiponjë, kinse për t’u betuar. Për t’u betuar për cka? Që Shefqet Kastratit t’ia paguajnë kosovarët taksën e rrugës, apo që të njëjtin ta rrisim edhe pak, nga pesë euro njëri drejtim në 10 euro?

Por le te kthehemi edhe pak te tallavaja nacionaliste në Pejë.

Javën që e kemi lënë prapa, zyrtarët më të lartë të Qeverisë së Shqipërisë kritikuan Kosovën për taksën prej 100 për qind për produktet serbe, u zotuan në Beograd për t’i intensifikuar raportet tregtare dhe ekonomike, kurse sot, të njëjtit vërshuan për në Kosovë me shqiponja të mëdha, të bindur, me plot të drejtë, që kosovarët, edhe këtë herë, si shumë të tjera, do të tregohen mjaftueshëm idiot sa për t’u joshur nga ngjyrat kuq e zi.

Kaq.

Këta të Kosovës, të mangët nga goja dhe truri, dukeshin mjaft të kënaqur që Edi nuk po shkonte edhe më larg. Ai, ta zemë, edhe do të mund të tallej me ta. Prandaj, për sa kohë që Rama atyre ua ofronte atyre njërën dorë, që me të ta formonin një shqiponjë, ministrat e Kosovës, të shndërruar në tifoz, ishin të kënaqur. Ata dukeshin si ca mjeran të kompleksuar, të paditur, të paedukuar, të pakulturuar, dhe cdo gjë tjetër që fillon me PA, përball udhëheqësit të Shqipërisë. Kush guxonte që t’i thoshte atij për taksën e rrugës? Kush guxonte t’i thoshte atij që ai, dhe kabineti i tij, ndryshe flet në Beograd e ndryshe në Prishtinë? Kush guxonte t’i thoshte atij që nën udhëheqjen e tij, ekonomia e Shqipërisë cdo ditë e më tepër po afrohet më Beogradin, e cdo ditë e më tepër po i bën pengesa Prishtinës.

Shikoni vetëm të dhënat në sajtin e CEFTA’së, të cilat flasin shumë më shumë se sa secila shqiponjë e bërë në Pejë. Shqipëria, vitin e kaluar ka shitur në Kosovë më shumë se sa në secilin vend në rajon, dhe ka konsumuar prodhime serbe më shumë se sa nga secili vend tjetër në rajon. Pra, Shqipëria blenë mallra në Serbi (186 milionë euro) dhe shet mallra në Kosovë (në vlerë 156 milionë euro). Ndërsa Kosova, vitin e kaluar ka shitur në Shqipëri, pak më shumë se sa ka shitur në Serbi. Pastaj mos të harrojmë kontributin e miliona turistëve të Kosovës që për cdo vjet i çojnë në Shqipëri miliona euro të tjera për turizëm, ani pse, Rama, prej kur u bë Kryeministër i Shqipërisë, atë pjesë të rrugës së kombit që kishte mbetur e papërfunduar nga koha e Berishës, e la në atë gjendje që e gjeti. Vetëm se, bakshish, e shtoi edhe taksën prej 10 eurove.

Mos me keqkuptoni, unë nuk kam kërkesa për Edi Ramën. Ai është kryeministër i Shqipërisë, i zgjedhur nga qytetarët e Shqipërisë, për të punuar për qytetarët e Shqipërisë. Mirëpo, kur i njëjti zbarkon në Kosovë, na tregon se kush cfarë guxon e cfarë jo t’i thotë Presidentit Thaci, kur na tregon kush është e kush nuk është patriot, kush bëri dicka e kush nuk bëri asgjë për shqiptarët, atëherë e konsideroj legjitime që edhe ne t’i themi hapur disa gjëra.

Kjo cfarë ndodhi sot në Pejë, ishte cdo gjë tjetër përvec asaj për të cilën ishte thirrur. Kryeministri i Shqipërisë kishte ardhur në Kosovë për t’ia rrahur shpatullat Hashim Thacit, për t’i intimiduar politikanët tjerë të Kosovës, për t’i intimiduar gazetarët e Kosovës, për të ushtruar terror medial mbi qytetarët e hutuar – kuptohet i përkrahur nga gazetarët personal.

Ky ishte një lloj vandalizmi i paparë deri më tash në Kosovë. Një kryeministër, qoftë ai edhe i Shqipërisë, që kerset dhëmbet, hakërrehet, shtrëngon grushtët, sikur të jetë disa sekonda larg krizës së radhës epileptike, nuk mund të jetë ylli ynë polar. Një kryeministër që ofendon, sulmon, të vegjlit, dhe i kthen kurrizin oligarkëve, nuk është shembulli për t’u ndjekur.

Kushdo që pret që ekonomia e dy vendëve, pas këtij cirku, do të sheh ditë më të mira, shpejt do të deshprohet. Për ekonominë tonë nuk vendosin këta. Për ekonominë tonë, për taksat tonë vendosin devollët, kastratët, vilmanushët etj., etj.

Prandaj, më zgjoni nga gjumi kur këta oligarkë vendosin që ta mbajnë një samit mbarëkombëtar. Deri atëherë, z. Rama, Fuck Off.