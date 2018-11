Flet nëna e 17-vjeçarit që u dhunua nga 5 policë: Hë për hë do ia lë drejtësisë, do të vijë edhe dita jonë

NENA E DJALIT 17 VJEÇAR QE U DHUNUA DJE NE PROTESTE.BEJINI SHARE.AJO E KA MARRE VENDIMIN E SAJ. DEGJOJENI ME ZE TE LARTEZonja, eshte nena e 17 vjecarit qe u rrah ne menyre barbare nga 8 police gjate protestes se djeshme. Djalin e kane arrestuar edhe e ema pohon live se e kane rrahur edhe ne komisariat.Degjojeni me vemendje. Ne zerin e saj nuk ka asnje emocion. Kjo zonje eshte shume e qete, ajo e ka marre vendimin e saj.Ajo nuk ka çfare humb me! Dhunimi i te birit, shkaterrimi i shpejte i shtepise, aty ka i ka rritur femijet e saj, aty ku ngriti familjen, se shpejti nuk do te jete me. Edhe me e keqja ajo nuk ka ku t’i strehoje pas kesaj femijet e saj. Ajo si nene nuk po e mbron dot nga dhuna ne komisariat, birin e saj.Ajo eshte e qete. Qetesi shume e frikshme.Ftoj keshilltaret e Rames tja tregojne kete video. Do ishte ndihma me e mire qe mund te benin per shefin e tyre.Ndihmojeni edhe ju duke bere SHARE, te shohe me syte e tij ku e ka çuar nje nene.Ajo eshte shume e qete. E ka marre vendimin e saj.

