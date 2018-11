Flet Liri Berisha: “Nuk e imagjinoja veten me një filxhan kafeje…”

E ftuar në “Ftesë në 5” Liri Berisha ka ndarë fragmente të jetës së saj. Ajo rrëfeu ditët e para të daljes në pension si momente reflektimi se çfarë do të bënte më tej. “Nuk e mendoja veten time në shtëpi, duke hapur dhe mbyllur sirtarët, apo me një filxhan kafeje në dorë!”, u shpreh ajo.

Znj.Berisha tregoi se themelimi i Fondacionit “Fëmijët Shqiptarë” janë vitet më produktive të saj. Ajo ndau me publikun vështirësitë e para në këtë projekt, të cilat lidheshin me gjetjen e donatorëve, ndërsa nuk ngurroi që sot pas 13 vitesh pune e realizimi në ndihmë të fëmijëve autik të falënderonte biznesin.

Liri Berisha rrëfen se sot del në punë 5-6 orë në ditë, ndërkohë që pjesën tjetër ajo e ka përkushtim për familjen, nipërit e mbesat, mes dashurisë për njeri-tjetrin dhe pasionit për gatimin, për të cilin tregoi se e ka të trashëguar nga nëna e saj.