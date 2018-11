Eurostat: Shqipëria në tre vendet me çmimet më të larta të energjisë elektrike

Eurostat ka publikuar sot të dhënat mbi çmimet e energjisë elektrike për kËh për familjet gjatë gjashtë mujorit të parë të 2018-s. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Mali i Zi ka çmimin më të lartë të çmimit të energjisë për konsumin e familjeve me 0.1 euro për kËh .

Me pas renditen Bosnje Hercegovina dhe Shqipëria me përkatësisht 0.085 dhe 0.084 euro për kËh .

Ndërsa Kosova ka çmimin më të ulët në rajon, me 0.059 euro për kËh . Në vendet e tjera të rajonit çmimi i energjisë elektorë për familjet ishte rreth 0.07 euro për kËh (përfshirë dhe taksat).

Në Europë çmimi mesatar i energjisë për familjet për kËh ishte 0.2 euro gjatë gjysmës së parë të 2018-s.

Çmimet e energjisë në Europë

Në gjysmën e parë të vitit 2018, çmimet ishin të qëndrueshme në krahasim me gjysmën e parë të vitit 2017, duke qëndruar në 20 euro për 100 kËh . Çmimet mesatare të gazit në BE ishin gjithashtu të qëndrueshme dhe qëndronin në 6 euro për 100 kËh në gjysmën e parë të vitit 2018.

Taksat dhe taksat përbënin më shumë se një të tretën (37%) të faturave të energjisë elektrike të ngarkuara për familjet në BE në gjysmën e parë të vitit 2018.

Rënia më e madhe e çmimeve të energjisë elektrike në Poloni, rritja më e madhe në Rumani

Ndërmjet gjysmës së parë të vitit 2017 dhe gjysmës së parë të vitit 2018, rëniet më të mëdha në çmimet e energjisë elektrike për familjet në monedhat kombëtare, janë vërejtur në Poloni (-4,3%) dhe Greqi (-3.6%), pasuar nga Letonia (-3.5%) , Maltë dhe Gjermani (të dyja -3.2%). Në të kundërt, rritja më e madhe u regjistrua në Rumani (+ 14.1%), e ndjekur nga Estonia (+ 11.7%), Holanda dhe Kroacia (të dyja me 9.2%).

Çmimet mesatare të energjisë elektrike për familjet në gjysmën e parë të vitit 2018 kanë qenë më të ulëta në Bullgari (9.8 euro për 100 kËh ), Lituani ( 11.0 euro ) dhe Hungaria (11.2 euro ) dhe më të larta në Danimarkë (31.3 euro), Gjermani (29.5 euro ) dhe Belgjikë (27.3 euro).