Emigranti i çjerr maskën Edvinit: Do të mbyllë bastet për të favorizuar kompaninë e vëlla Olsit

Një shqiptar që jeton në Britaninë e Madhe, ka denoncuar tek ish-Kryeministri Berisha, se si ‘bast Arena’ e Olsi Ramës tashmë është bërë aplikacion në telefonin e tij, krahas institucioneve ku ai duhet të paguajë taksat në Shqipëri.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha në Facebook:

Emigranti dixhital i çjerr maskën Edvin Kristaq Ramës.

Mbylli bixhozin per ti dhënë monopolin vellaçko Olsit.

Lexoni mesazhin dhe shikoni fotot e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje zoti Berisha!

Une jam nji shtetas shqiptar dhe jetoj ne Britanine e Madhe (Angli). Ndjek vazhdimsisht politiken shqiptare dhe krizen qe ka kapluar shqiptaret atje, ku shkak eshte flliqsira e sotshme qe mban emrin kryeminister. Kam ndjekur ceshtjen e mbylljes se basteve dhe parimisht jam dakord me kte nisme, edhe pse ktu ne angli por dhe ne te gjitha vendet europiane funksionon. Por sot kur po shkarkoja aplikacionin easypay per te mundur te paguaj faturat e familjes ne Shqiperi pasi ata skane mundesi ekonomike (si pjese me e madhe e shqiptarve sot), pashe qe ne kte aplikacion ed hajduti paska arritur te mundesoj llotot sportove online (e vetmja bastarena/olsarena/rilindjearena/familjaramaarena). Ne cdo menyr ai ka planifikuar qe leket e llotove sportive ti shkojne ols arenes!