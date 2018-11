Drejtoresha  terrorizon çdo ditë 12-vjeçarin, prindi: S’më ka mbetur gjë veç të bëj vetëgjyqësi

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar një tjetër denoncim nga një qytetar dixhital. Këtë herë ish-Kryeministrit i shkruan një prindër nga Vlora, i cili rrëfen sesi drejtoresha e shkollës “Telendini” , e terrorizon djalin e tij, 12 vjeç.

Ai shkruan se drejtoresha e terrorizon çdo ditë djalin e vogël, teksa i thotë se do të futet në burg sepse ka vjedhur shkollën. Prindëri i shqetësuar shprehet se, i ka ngelur vetëm të bëjë vetëgjyqësi.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha në Facebook

Drejtoresha anetare e organizates kriminale “Rilindja e kuqe” terrorizon nxenesin!

Lexoni mesazhin e prindit dixhital. sb

doktor jam nje prind na vlora.drejtoresha e shkolles telindini magdelena imeri me teser partie rilindja.me kercenon femijen e terorizon i thot ke vjell shkollen. Femija qan sdo te vej ne shkoll e ka tmeruar eshte vetem 12 vjec.e takova i thash ka polici coje aty po ka vjell djali im fute ne burg.por ajo me nxori perjashta me ulerima do mar burin e kam polic te fus ne burg.doktor vetem te bej vetgjyqsi me mbeti.se ajo vazhdon e kercenon perdit.do te sjell burin te fusi ne burg.