Dosja 339/ Ja kush është Niçja i Dakos, publikohet fotografia

Astrit Avdyli, apo Niçja i Shijakut, është bërë personash i famshëm, jo vetëm sepse është një nga të arrestuarit e operacionit policor Volvo-4, por edhe për faktin se ai ka komunikuar rregullisht me kryetarin e Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako.

Të Paekspozuarit, publikon për herë të parë, fotografinë e Astrit Avdylit.

Avdyli ka komunikuar rregullisht me Vangjush Dakon dhe një pjesë e përgjimeve nga dosja 339 janë publikuar nga emisionin “Të Paskepozuarit”.

Pas përgjimeve të publikuara një javë më parë lidhur një bisedë të zhvilluar mes kryetarit të Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako me Altin Avdylajn (Niçja) një prej personave të arrestuar gjatë operacionit “Vol-vo 4″, emisioni ‘Të paekspozuarit” publikoi sonte materiale të reja mbi dosjen 339. Bëhet fjalë për një përgjim të datës 20 shkurt të vitit 2017, saktësisht biseda është zhvilluar në orën 17:26.

Në përgjim sipas TPZ përfshihet kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, komunikon me Altin Avdylin (niçja), dhe i premton se do t’i zgjidhë diçka, prandaj nuk duhet të merakoset. Biseda mes Dakos dhe Avdylit zhvillohet me tone mjaft të përzemërta.