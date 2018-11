Dëshmia: Si Ardi Veliu manipuloi konkursin në Akademinë e Policisë, 5 mijë euro të fitosh testin

Të fitosh konkursin në Akademinë e Policisë duhet të paguash 5 mijë euro. Dëshmia është dhënë nga një pedagog në këtë akademi i quajtur “Oficeri Dixhita”, i cili ka denoncuar tek ish-Kryeministri Berisha të gjithë skemën si Veliu ka manipuluar testimin.

Testimi per Komisar dhe Kryekomisar si Kazino Online, proces i zhytur ne felliqesi dhe korrupsion!

Lexoni mesazhet e pedagogut dhe oficereve dixhital. sb

– Pershendetje Doktor,

Duke deshiruar te mbetem anonim, une pedagogu dixhital, Deshiroja te ndaja me ju dhe me gjithe Shqiptaret e ndershem nje mashtrim dhe vetem majen e ajsbergut qe po ndodh me gradat e oficereve ne policine e shtetit.

Ne 15 diteshin e pare te Nentorit u zhvilluan ne Akademine e Policise testimet per gradat Komisar dhe Kryekomisar.

Gradat Komisar dhe Kryekomisar aktualisht jane funksionet qe mbajne ne kembe policine e shtetit. Jane keto funksione te mesme menaxheriale te cilat vene ne levizje te gjitje rolin zbatues te policise, anen operative, proceduariale dhe organizative te policise.

Ky konkurs famekeq u orkestrua me dirigjentin e injorances te policise Shqiptare, bodyguardin e Agron Xhafes, liderin e pa aftesise Ardi Veliu.

Ne grahmat e fundit te drejtimit te tij ne polici, ky drejtues i pa afte manipuloi te gjithe procesin e testimit te gradave Komisar dhe Kryekomisar ne bashkepunim te ngushte me pjesen te tjeter te orkestres se injoranteve qe kane pushtuar zyrat e Akademise se Policise, e cila mund te quhet Repart Fasulesh, Guzhine Mishi, shkolle qensh, por vetem akademi policie nuk quhet.

Gjate testimit te grades Komisar nuk eshte kopjuar zoti ish kryeminister.

Ne kete mesele palaçosh kane gisht njerzit dhe shoket e ngushte te te pa aftit Ardi Veliu, te cilet kryeput si eprori nuk kane qene te afte te fitojne gradat me zotesi.

Me tutje u zhvillua konkursi per graden Kryekomisar.

Literatura qe ju vu oficereve ishte nje material voluminoz, jo me shume se 500 faqe dhe plus disa botime fantazem dhe qe gjenden on line te perkthyera dhe te shtremberuara nga nje tjeter injorant dhe militant partie.

Ky material u vu ne dispozicion per 1 periudhe kohore 13 dite deri ne dhenien e testimit. 13 dite jane te mjaftueshme per 1 oficer policie qe te arrije te perfitoje nje sasi dijesh ne menyre logjike.

Oficeri, i cili meson me logjikë, ështe më i sigurt në vetvete. Njohuritë që përfton i ka më të qëndrueshme në kohë. Ne kete menyre ata janë të aftë të vendosin lidhje me koncepte të mësuara më herët. Ata mund të shtrojnë pyetje me përse dhe njëkohësit të gjejnë dhe argumente për të mbështetur përgjigjen e tyre, duke gërmuar në arkivat e kujtesës së tyre. Kanë aftësi meditative dhe hermeneutike. Kanë fuqi imagjinative. Nuk ndihen të stresuar nëse harrojnë ndonjë detaj, pasiqë për ta më e rëndësishme është thelbi. Në fund të fundit të gjithë harrojnë, por harresa e thelbeve është më e rrezikshme sesa ajo e detajeve.

Por jo zoti ish kryeminister. Ndodhi krejt e kunderta.

Mesuesi i injorances i cili drejton policine e shtetit ne momentin e fundit ndryshoi te gjitha rregullat dhe normat ligjore te funksionimit te akademise se policise dhe e ktheu testimin ne pyetje me zhvillim, te cilat kerkojne nje te mesuar mekanik.

Oficeret të cilët mësojnë përmendsh ndihen të stresuar dhe të pasigurt në vetvete. Nëse i pyet me pyetje që kërkojnë përdorimin e aftësive analitike do ta humbin fillin dhe nuk do të jenë të aftë të përgjigjen.

E gjithe kjo u be per arsye qe testimet te korrigjohen me shkrim, per ti dhene mundesi hijenave te partise siciliste te instaluar ne drejtorine e pergjithshme te policise per te favorizuar te paaftit dhe binjaket e Ardi Veliut.

Ardi Veliu ka qene ne te njejten banke me mua ne vitin 2013 kur mori graden drejtues nepermjet vjedhjes se pyetjeve.

Ky injorant nuk di as te kopjoje o doktor. Dhe si mund te presin proces te ndershem 350 oficera te karrieres.

Si mund te presim proces korrekt 350 oficera, kur korrigjimet kryhen subjektivisht nga disa ish sigurimsa dhe ish anetare te grupeve te pushkatimit qe vegjetojne ne policine e shtetit.

Me konkursin per graden Kryekomisar u hodhen poshte 10 vjet histori te kontrollit elektronik te testimeve (scatron).

Dhe me e cuditshmja nga keto eshte dhe qetesia e disa hijenave te tjera te atashuara neper projektet me policine shqiptare qe u bene pale ne kete proces vjedhjeje te dijes.

Ky proces i vjedhjes grades ja kalon dhe proceseve komplekse te vjedhjes se votave nga Gjush Lupeni.

Me cuditshmja akoma eshte qetesia e ndrikulles se Sindikates se Policise qe eshte bere pale.

Oficerat e ndershem te policise nuk kane 1 ze qe ti perfaqesoje Doktor.

Nuk kane 1 lider qe ti drejtoje drejt punes se ndershme.

Nuk kane 1 ndihmes ligjor qe ti orjentoje drejt perfitimit te drejtesise.

Na ndihmoni Doktor t’ju cjerrim masken ketyre fashisteve qe na kane uzurpuar.

– I nderuar doktor mirmrama

Un qe po ju shkruaj jam nje djal i ri qe si cdo i ri po ndjek enderren dhe aplikova per akademine.e rendit

Mirpo ktu nis dhe problemi pasi akademia e rendit qe nga ministri thuhet se ka TRANSPARENCE te plote eshte si nje KAZINO ONLINE ku duhet te paguash qe te fitosh.

Drejtori akademise tha ne media se do dalin rezultatet fill pas testit, por qe te dalin duhet te presim kush hedh lek ma shume

Ku nje vend ne akademi ka shkuar deri ne 5000 euro

Ju lutem anonim rrespekte doktor

– Doktor te uroj shendet

Dje u lajmerua se fituan 400 konkurente testin fizik ne Akademine e Sigurise por listat mbeten sekret .Eshte njelloj si koeficentet e basteve ose ankand per nje vend ne akademi

Anonim ju lutem

– Pershendetje Zoti Sali Berisha zhvillova testin fizik per shkollen e Policise dhe kisha shok te mbushur me tatuazhe dhe e fitoj,publikoje ta shikoj edi rama qe fut police ke do.anonim te lutem