Denoncimi: Policët e Veliajt gjobisin qytetarët për të përfituar deputeti supermafioz

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin ë një qytetari, i cili shkruan se, në të njëjtën rrugë që denoncuat disa ditë më parë sërish kanë vënë gjoba. Sot kishin fshirë edhe vijat e bardha. Vetëm pak metra më tej ndodhet parkingu i Sadri Abazit dhe një parking tjetër.

Denoncohet Lal Plehu, gjobit qytetaret per perfitim te supermafiozit Abazi.

