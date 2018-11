Deklarata skandaloze e Tahirit, krahason ambasadën e SHBA me “klubin e analistëve palaço”

Ish ministri Tahiri ka reaguar në mënyrë skandaloze ndaj deklaratës së ambasëds amerikane e cila kërkonte hetim të plotë për të. Në një reagim të shkurtër në rrjetet sociale, tahirir arrin deri aty sa e krahason deklaratën e ambasadës me “klubin e analistëve palaço”.

Kjo është një deklaratë jashtë çdo përfytyrimi sepse nuk është as politike as juridike, por një sulm banal i një ish-ministri të ramës që e ktheu Shqipërinë në hambar droge për Europën

Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, ka reaguar pas deklaratës s bërë sot nga Ambasada Amerikane në Shqipëri, e cila përshëndeste vendimin e gjykatës për personat e dënuar, ndërsa bënte thirrje për hetim të thelluar për Tahirin.

Me anë të një reagimi në Facebook, Tahiri shkruan se Ambasada Amerikane ka folur më shumë se ai, sa u përket akuzave për trafik droge.

Postimi i Tahirit

Sic nuk duhet te ndodhte ne nje vend normal, per fat te keq ka ndodhur qe Ambasada Amerikane ka folur per hetimin ndaj meje me shume se c’kam folur une vete. Ndodhi serisht edhe sot!

Ndersa ky lapsprishuri, e gjeti rastin e radhes te vjelli banakut duke me bere mua simbolin e deshtimit te reformes ne drejtesi.

Reformes ne drejtesi ne Itali e ka fjalen ky??? Atje ku u hetova jo politikisht por profesionalisht dhe perfundimi ishte SE NUK KAM ASNJE LIDHJE me gjithe llumin qe e ka mbushur opinionin publik soji ketyre ketu.

Se c’lidhje ka reforma ne drejtesi ketu tek ne me hetimet nga Prokuroria Antimafia e Italise prej nga ku mora drejtesine qe me takonte, kete nuk e gjen dot as ky analisti ne kulm te ligesise se vet.

Por eshte motiv i bollshem per te hedhur balten e rradhes, sic kane bere me pash deri sot.

Une nuk besoj kurre se Ambasada Amerikane eshte kthyer ne Prokurori a Gjykate mu si ky klubi i analisteve palaco qe ka me kile ne vendin tone, ndaj e pershendes prononcimin me besimin se duam e presim te njejten gje; DREJTESIA TE BEJE DREJTESI!