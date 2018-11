Deklarata e fortë e Berishës, tregon bisedën me ambasadorin: Më tha se do të arrestohet Dako

Ish-Kryeministri Berisha ka bërë publike në “Debati” në “Channel one” deklaratën e një ambasadori të rëndësishëm në një takim me të. Berisha tha se ambasadori i kishte thënë se “do të arrestojmë Vangjush Dakon”. Berisha nuk dha emrin e ambasadorit, por tregoi pjes ëtë bisedës me të. Ish-Kryeministri kishte reaguar pas deklaratës me ambasadorin duke thënë se do të ishte e pamundur që të arrestohej Dako për shkak të lidhjeve me Ramën. “Përgjigjja e ime për ambasadorin ishte se nuk mund të lejojë Rama të arrestohet gjysma tjetër e tij. Koha më dha të drejtë mua”, tha Berisha.

Deklarata e Berishës është një dëshmi e qartë se tashmë janë ndërkombëtarët ata që po reagojnë për dosjet e lidhjeve të krimit të organizuar me njerëzit e Ramës në qeveri dhe në pushtet. Berisha tha se ishte pikërisht kërkesa për arrestimin e Gjushit që largoi Xhafën nga ministër i Brendshëm.

Berisha tha më tej se, çdo ditë kanë dalë dhe do të vijojnë të dalin dosje të cilat tregojnë se si kjo mazhorancë ka punuar për blerjen e votave dhe presionin ndaj votës së lirë të qytetarëve.

‘Nëse e merr në raport me zgjedhjet situata është katastrofave, pasi çdo javë po dalin dhe do dalin dokumente zyrtare ku e gjithë nomeklatura e sotme e pushtetit është e angazhuar në blerjen e votës, në këtë kontekst mund tu kujtoj se bashkia e Gjirokastrës ka 7 bashki dhe Tirana me 1 milionë banorë ka 4 bashki, kjo tregon një ndarja administrative katastrofave.

Shqipëria po ecën me shpejtësi mbrapa dhe po shënon rekorde më të zeza se tjetrin. Me këto që po ndodhin vetëm sapo trashen muret e ndërtuara që kanë bllokuar Shqipërinë për në BE. Kështu që nëse e marrim në këto dy procese madhore kombëtare, për ne nuk mund të ketë proces tjetër tjetër më jetik se integrimi. Këto 6 vite dyert i ka mbyllur dhe po i mbyll Edi rama’, deklaroi Berisha.

Çështjen e djalit nuk ja publikova unë, por gazetari më i afërt i Ramës

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka deklaruar sërish se nuk ka qenë ai që i ka publikuar kryeministrit Edi Rama çështjen e djalit të tij, këtë gjë e ka bërë një gazetar shumë pranë kryeministrit.

Këtë deklaratë ish-kreu i qeverisë e ka bërë gjatë emisionit ‘Debat’ në Channel One.

‘Ai del nga studio në studio dhe akuzon Sali Berishën se i ka përmendur çështjen e djalit, por në fakt atë ia ka nxjerrë gazetari më i afërt që ai ka sot në krahë. Por ti mohosh djalit kafshët e gojës kjo është kafshërore. Ai ja njohu kafshatën vetëm kur Ilir Meta i tha që po nuk i njohe kafshatën djalit nuk t6ë mbështes në garën për kryetar bashkie. Ndërkohë Rama sot po e përdor’, u shpreh Berisha.

Gjatë përballjes me gazetarët në emisionin “Debat” në Channel One, ish-kryeministri ka thënë se e kanë informuar që Rama librin ‘Kurban’ e ka të kopjuar.

Sipas tij ekspertë të stilit dhe të frazës kanë dalë në përfundimin se ‘Kurbani’ i Edi Ramës është i shkruar me stilin e Ardian Klosit, i cili ka qenë një nga miqtë e ngushtë të kryeministrit.

‘Edhe kurbanin më kanë thënë që e ka të kopjuar. Lexo vetëm pak frazën e Ardian Klosit. Meri të dy librat veri në tavolinë. Nuk kam lexuar asnjërin as tjetrin, por ekspertë të stilit dhe të frazës më thonë se është identik’, tha Berisha.