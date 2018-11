Luftë mes bandave në Shkodër, një ditë pas vizitës së zëvendësministrit Lleshi

Qyteti i Shkodrës është tronditur mesditën e sotme nga një krim i dyfishtë. Një person ka mbetur i vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur me armë zjarri në Shkodër. Ngjarja ka ndodhur në lagjen “Rus” ndërsa i plagosuri është dërguar nga persona të tjerë me plagë dhe i gjakosur në spital. Më pas mjekët kanë njoftuar policinë për ngjarjen.

Paraprakisht dyshohet se personi është qëlluar me breshëri plumbash. Policia ka rrethuar zonën dhe po merr në pyetje dëshmitarët për të zbardhur krimin.

Mësohet se, dy persona të maskuar dhe me motor janë afruar dhe e kanë qëlluar me plumb në kokë pronarin e peshkut në mes të pazarit. Ekzekutimi mafioz ka ndodhur në sytë e dhjetëra qytetarëve në mes të qytetit të Shkodrës, ndërsa mësohet se, viktima është Fatos Ferracaku, i cili merrej me tregtinë e peshkut. Po kështu kanë mbetur të plagsur Fatos Ferracaku dhe Fatmir Mehaj.

Dyshohet se personi vrarë është i afërm i biznesmenit Arjan Ferracaku, i cili u ekzekutua më 1 shtator 2018 po në Shkodër.

Lufta mes bandave në Shkodër ka ndodhur një ditë pas vizitës së zëvendësministrit Lleshi

Fillimisht u raportua se, ka ndodhur një plagosje me armë zjarri te markata e peshkut, po ende nuk dihen shume detaje lidhur me identitetin e pesonave të përfshirë në ngjarje. .

Mësohet se është qëlluar me breshëri plumbash, çka ka bërë që të ketë dhe panik të qytetarët, që kanë qenë të shumtë në numër.

Dyshohet se i plagosuri është nga zonba e Postribës. Sipas dëshmitarëve, personat që kanë qëlluar kanë qenë dy, në një motoçikletë.

