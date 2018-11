Bllokohet Unaza e Re: Thirrjet e protestuesve: Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne!

Banorët e Unazës së Re po përplasen me Policinë në këto momente, e cila i ka dalë në mbrojtje, punonjësve të bashkisë që po tentojnë të heqin ndriçimin rrugor. Gjithçka po ndodh në mes të shiut dhe një trafiku rrugor të rënduar.

Gazetari i Syri.net, Ermal Rizaj, njoftoi se banorët i kanë bërë thirrje punëtorëve të mos hipin në mjetet e tyre dhe të mos guxojnë të heqin ndriçimin. Një pjesë e tyre ka lëshuar thirrjen “Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Turp! Dritat nuk do t’i hiqni!”

Deputeti demokrat Klevis Balliu po komunikon me punonjësit e Policisë dhe bashkisë.

LIVE – Nga Unaza e Re , Banorët e Unazës së re ndalojnë bashkinë të fillojë heqjen e shtyllave te ndriçimit. Gepostet von Partia Demokratike e Shqipërisë am Montag, 26. November 2018