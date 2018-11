Berisha publikon Videon e përleshjes së policisë me banorët: Solidaritet me qytetarët trima që po mbrojnë shtëpitë e tyre

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar një video ku shihet se si forcat policore dhe ato special sulmojnë protestuesit tek Unaza e Re.

Në një postim në Facebook Berisha shkruan: “Nderim dhe solidaritet me qytetaret trima qe po mbrojne shtepite e tyre nga bandat e organizates kriminale Rilindja”.

Perleshje te ashpra midis narkopolicise dhe banoreve. Qytetaret ne Unazen e Re po mbrojne shtepite e tyre nga shembja per rrugen, projekti i te ciles ndryshoi per perfitim te ministrave dha trafikanteve te droges nga 27 m ne 63 m gjeresi dhe trotuari i njeres ane u zgjerua nga 11 m ne 33 metra.

Gepostet von Sali Berisha am Montag, 19. November 2018