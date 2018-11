Berisha denoncon skandalin: Policia fshehu vrasjen e kryer nga kryeplaku

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se në Janar të këtij viti ka ndodhur një krim në Librazhd, por është fshehur nga policia.

Sipas denoncuesit, vrasjen me sëpatë e ka bërë kryeplaku i fshatit Zdrojsh Katund, por i është lënë një të sëmuri mendor.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Denoncohet fshehja e vrasjes nga policia!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje doktor. Jam prej Librazhdi komuna Orenje. Doja denoncoja 1 krim qe ka ndodh ne pyll me fshatin tone Zdrojsh katun. Ne janar ktij viti u vra ne pyll me sepate Idriz Byci duke prere dru per te fituar kryeplaku i fshatit Kapllan Deda qe kishte zaptu pyllin e i maroi drute. Ne gjithe fshatin tone thon qe e vrau kryeplaku Kapllan Deda me sepaten e vet se Idrizi shkret i tha PSE mcove me pre dru se un jam puntor per rrugen.

Kapllanin e nimoi policia e bon sikur vrasjen e boni Fiqeri Haskurti qe esht me kartele i smure e vrau gjoja konflikt per pron me rruga. Tashi Fiqeriu shkret po bo burg kot. Ene shenjat e gishtave nuk i kane dal me spate. Kane dale te Kapllan Dedes kete se majten as 1 ore ne polici se e ndimune.

Kapllani duhet te ishte ne burg se ai rri tap ne fshat tu thon jam i pari fshatit, spy’s une, te vras e sme fut njeri mrena se kam krah. Ene policia ka frike prej Kapllanit po tankohet ai. I detyro njerzit te hypin te furgoni cunit te vet e furgonat e tjere si le me punu, i nalo me polici. Dite tjeter Doktorr sa te marr do ti coj me video se thone e kane filmu incizu kur ka qene tap Kapllani qeeerem mm mmmk mmm

Qe ka pranu vet vrasjen tu fol e tu permen emrat e atyne qe e nimojne. Te lutem doktor publikoje e nxirre ta marrin vesh te gjithe e ta fusin ne burg kete se mori ne qaf 2 familje. PAC shnet Doktor.