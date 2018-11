Basha, video-mesazh nga Helsinki: Mbështetje nga PPE për çlirimin e vendit dhe zgjedhjeve nga krimi

Kryetari i PD, Lulzim Basha ndodhet në Helsinki ku ka marrë pjesë në takimin e Partive Popullore Europiane.

Gjatë kësaj vizite, Basha ka zhvilluar takime të shumta me liderët e Partive Popullore dhe drejtues të vendeve Europiane e BE.

Në një lidhje live nga Helsinku në faqen e Facebook, Basha tha se PD ka marrë mbështetje për nismat e saj kryesore.

Mesazhi i Bashës

Jemi në darkën e samitit ku janë të pranishëm edhe Merkel, Junker, Tajani dhe lider të tjerë qeverish dhe të partive të djathta me të cilët do kem kënaqësinë të takohem.

Zhvillova një takim me Tajanin, ku bëmë një bizedë shumë miqësore.

Gjatë gjithë ditës kemi marrë garanci për mbështetje ndaj Shqipërisë dhe aspiratës për liri demokraci dhe mirëqenie. Mbështetje nga PPE edhe për nismat kryesore për çlirimin e vendit nga krimi, çlirimin e zgjedhjeve nga krimi dhe të ekonomisë.

