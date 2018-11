Basha-Ramës: Je një i çmendur dhe plehrë, mos prek protestuesit, do përgjigjesh personalisht!

Kreu i PD, Lulzim Basha ka sulmuar ashpër Edi Ramën duke e quajtur edhe ‘plehrë’, në lidhje me skandalin e Unazës së re.

Në një konferencë për mediat, Basha tha se Rama po përdor deri edhe te policët vetëm që të realizojë megavjedhjen e tij.

‘24orët e fundit janë shënuar nga tre ngjarje të ndryshme që kanë lidhje me një aferë: Vjedhjen.

E para ka qenë një diarre verbale për Unazën e Re.

Rama është shfaqur duke sulmuar këdo, gazetarët, banorët, që do t’u rrëmbejë pronën dhe ta shndërrojë në tokë të djegur ku do të vjedhë 40 milionë euro dhe tre kompanitë dhe ndonjë pronar mediash, për të vjedhur 2mijë euro për 1 centimetër katror.

Vjedhjen më të madhe në analet e historisë botërore.

Ndaj po burgos nëna dhe fëmijë për ata që i rrezikojnë tepsinë dhe karrigen e tij.

Për karrigen e tij dhe 40 milionë euro, po përdor policinë si burracak, duke vendosur vajza të pambrojtura në linjën e parë që të përballen me protestues të mllefosur dhe pastaj kërkon t’i bëjë dëshmorë me zor.

Doja te bëjë dëshmore me zor, o plehrë, sepse në radhën e parë nuk vihen policë të patrajtuar.

Kështu i bërë kriminelët deputetë dhe do të bëj vajzat e pambrojtura të policisë, dëshmorë, o i çmendur’, u shpreh Basha gjatë konferencës për mediat.

Tërhiqu nga afera e Unazës sa nuk është vonë!

Basha i ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama të tërhiqet nga Unaza e Re, aty ku qindra familje do të dëbohen për t’i hapur rrugën projektit prej 40 milionë eurosh.

“Sot dot të jap një mesazh të qartë, tha Basha. Tërhiqu nga afera e Unazës. Të gjithë atje do të jemi atje, për të të penguar ty ndaj tërhiqu sa nuk është vonë.

Ndal dhunimit që po u bën nënave e fëmijëve.

U bëj thirrje instituconeve të hetojnë torturat që po u bëhen qytetarëve.

Nuk do të lëmë t’i marrësh ato 40 milionë euro, nuk do të lëmë të sakrifikosh jetë qytetarësh.

I bëjmë thirrje Policisë të mos përballet me vëllezërit dhe motrat e tyre.

Ne nuk do të lejojmë që kjo aferë e agait të Surrelit të shkatërrojë jetët e qindra vogëlushëve. Sot në orën 5 do të ketë sërish protestë dhe i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të vihen përballë këtij hajduti dhe të çmenduri”.

“Rama është shfaqur para shqiptarëve, duke sulmuar këdo. Kërkon tu rrëmbejë pronën banorëve dhe të përfitojë nga megaafera 40 mln euro. Është i obsesuar të mbrojë marrëveshjen që ka lidhur për të vjedhur 40 mln euro, ndaj po burgos qytetarë të pafajshëm nëna e fëmijë. Flet nga mëngjesi në darkë për karrigen e tij, për tepsinë e tij është gati të flakë në rrugë qindra familje pa strehë. Po përdor policinë si burracakë duhe vendosur vajza të pambrojtuara në rresht të parë. I përdor me propagandë dhe do ti bëjë dëshmorë me zor. O plehër doje të bëje me zor police”, u shpre Basha.