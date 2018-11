Basha: Projekti i Unazës korruptiv, shpronësimi garantohet me ligj!

Kreu i PD, Lulzim Basha tha në Forumin “Studentët për qeverisjen e mirë” se projekti për Unazën e Re është një projekt korruptiv.

Ai ka kritikuar qeverinë lidhur me politikat arsimore, pasi sipas tij tarifat për studentët janë shumë të larta, ndërkohë që ka akoma familje që konsumojnë një vakt.

Më tej ai u shpreh se qeveria në çdo hap duhet të jetë transparente me popullin, ndërsa tha se shteti do të paguajë çdo shpenzim të studentëve. Basha u bëri thirrje rinisë që të ngrihen kur gjithpërfshirja është në rrezik.

Më tej ai u ndal edhe tek protesta e banorëve të “Astirit”, ku tha se shteti duhet t’i shpronësojë.

“Kanë bërë një projekt dhe duan të prishin 370 banesa. Projekti është me tender korruptiv dhe nuk ka pasur garë. 40 milionë euro për 2 km rrugë. I pyeti njeri banorët dhe inxhinierët? Askush nuk u konsultua. Ligji është shkelur nga të dyja këmbët nga vetë shteti dhe qeveria. Është shkelur ligji sepse shpronësimi i banorëve është garantuar me ligj.

E treta është transparenca. Pse duhet të shkojnë ato para për të shkatërruar një rrugë dhe e rindërtuar kur mund të shkojnë për projekte edhe më të rëndësishme. Janë shkelur tre parimet bazë të mirëqeverisjes. Me 40 milionë euro është i gjithë buxheti për ndihmat sociale për familjet në nevojë. 290 mijë shqiptarë sot hanë një vakt në ditë se nuk kanë mundësi”, tha Basha.