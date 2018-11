“Shtëpitë do t’i mbrojmë me gjak”, protestuesit në revoltë kundër qeverisë

Protestuesit të revoltuar kanë deklaruar se shtëpitë do ti mbrojnë me gjak dhe se nuk do të tërhiqen nga protesta.

Për ditën e 13-të me radhë vijon protesta e banorëve të zonës së ‘Astirit’ në Tiranë. Ata kanë bllokuar rrugën edhe sonte, duke kërkuar dëmshpërblim nga qeveria me vlerën e tregut për shtëpitë e tyre që do të prishen në kuadër të zbatimit të projektit të Unazës së Re. Në mbështetje të banorëve kanë shkuar edhe deputetë të opozitës. Një ditë më parë protestuasit ishin edhe para zyrës së kryebashkiakut Erion Veliaj. Gjatë protestës ata bënë thirrrje kundër qeverisë dhe kundër kryebashkiakut.

Banorët e Unazës së Re i kanë bërë thirrje kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj që të shkojë t’i takojë dhe të gjejnë zgjidhje, në të kundërt ata do të futen në grevë urie.

Nën thirrjet, ‘Qeveri hajdute’ dhe ‘Shtëpitë tona do t’i mbrojmë me gjak”, me qindra protestues kanë bllokuar rrugën në Unazën e madhe. Protestës i janë bashkuar edhe deputetë të opozitës.