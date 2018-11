Banorët e ‘Astirit’ ultimatum Ramës: Mbaj premtimin e dhënë ose largohu!

Banorët e ‘Unazës së Re’ vijojnë të protestojnë kundër vendimit të mazhorancës për shembjen e shtëpive të tyre dhe ndërtimin e një projekti me vlerë 40 milion euro për 2.2 km.

Është faqja “Mbeshtetje banoreve te ‘Unazës së Re’, që ka paralajmëruar kryeministrin Rama të mbajë premtimet e dhëna në fushatën elektorale të vitit 2013.

“Banore te Unazes se Re!Po na lajmerojne me telefona se do te na dergojne zarfet nga ARRSH ku do na komunikohet “Paligjshmeria jone ” ne menyre zyrtare. SHTETI me ne fund ,pasi na dhunoi shtepite duke na vene kryqin e kuq,pasi na voli takse pasurie per 25 vjet me rradhe per keto shtepi qe thote qe s’jane tonat(thote e c’nuk thote),pasi na gjakosi ne proteste dhe po na terrorizon cdo dite ne dhe femijet tane vendosi te “BEHET SHTET”. Do te jete ligjerisht ne rregull me ne.Por nuk eshte kjo pergjigjja qe pret populli i Unazes se Re. MBAJ PREMTIMIN kryeminister qe ke bere me ze dhe figure para popullit shqiptar per legalizimet se shtepite e shqiptareve jane me gjak ose LARGOHU!”, thuhet në këtë faqe.

Projekti prej rreth 317 shtëpi, ndërsa vetëm 50% e tyre pritet të dëmshpërblehem me një çmim, i cili është larg referencave të tregut.