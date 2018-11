Banda me makina me xhama të zinj kërcënojnë natën banorët e Unazës së Re

Nënkryetari i PD, Edi Paloka, ka bërë një denoncim shokues nga Unaza e Re, për atë që ndodh jo ditën, por natën me banorët:

Kriminelë ordinerë me makina me xhama të zinj vijnë dhe i kërcënojnë që të largohen nga zona.

Paloka shprehu bindjen se ata janë persona që kanë marrë premtimin për të ndërtuar pallate në atë zonë.

“Dhuna nuk është ndonjë gje ë re për këtë regjim, tha Paloka, sepse për interesat e xhepit të Edi Ramës nuk merr parasysh as strehën e fëmijëve, as të të sëmurëve. Kanë ngritur gjtihë Policinë në këmbë kur krimi bën kërdinë. Ngre Policinë kundër banorëve që ua jep të drejtën e banesës, e drejta njerëore.

Fëmija 8 vjeç ngeli rrugëve se ia kishin marrë prindërit në komisariat. Pse ndodh kjo: se një mostër që kemi kryeministër bashkë me këtë “velinën” e bashkisë duan të fusin paratë në xhep.

Natën këtu vijnë kriminelë, kriminelë ordinerë që kanë marrë premtime për të ndërtuar pallate. Vijnë natën me xhama të zinj dhe të maskuar dhe bëjnë kërcënime. Vazhdon bashkëpunimi i politikës me krimin”.