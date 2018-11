Astiri dhe Transballkanikja!

Disa banore te Vlores te cileve u jane prishur shtepite nga nderhyrja per Transballkaniken, me konfirmuan dje se ende nuk jane trajtuar financiarisht apo me strehim sipas premtimit. Premtimi ishte do te jene prioritet per te perfituar nga banesat sociale, por kryetari i bashkise u ka thene se nuk ka fonde per te ndertua banesat sociale.

Paralajmerim per banoret e Astirit: Rezistoni per shtepite tuaja! Premtimet qe po merrni nga ministrat dhe kryebashkiaku i Tiranes jane llafe boshe dhe tallje.

Pyesni vlonjatet e Transballkanikes!

Nada Meçorapaj

Deputete e PD