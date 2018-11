Luftë në Vlorë dhe Lushnje me viktima, qeveria arreston protestuesit

Krimi bën ligjin në Vlorë dhe në Lushnje, ndërsa policia pa mundur të arrestojë kriminelët, arreston protestuesit. Qyteti i Vlorës është tronditur disa herë dje nga tritoli dhe të shtënat e armëve. Pas tritolit, të shtëna të tjera me armë zjarri janë dëgjuar në qytet. Tani të shtënat janë dëgjuar në zonën e njohur si “Bishti i Kalldrëmit”. Dyshohet se janë të njëjtë persona që rreth 30 minuta më parë hapën zjarr në lagjen “29 nëntori”. Breshëritë e plumbave kanë krijuar panic tek qytetarët ndërsa policia nuk ka dhënë asnjë informacion.

Ora 19:26 – Pas shpërthimit të një makine, qyteti i Vlorës është tronditur sërish nga të shtëna me armë zjarri.

Ato janë regjistruar pasditen e djeshme në lagjen “29 Nëntori” ku besohet se çdo gjë ka nisur pas një sherri.

Sot ishte radha e Lushnje për të shtënat me armë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme, në Lushnje, ku një lokal është sulmuar me armë. Burimet bëjnë me dije se lokali ndaj të cilit është qëlluar me armë është në pronësi të 47 vjeçarit, Saimir Taullahut, ndërkohë që ka mbetur një person i plagosur.

I plagosuri është një emër i njohur për drejtësinë pasi ka qenë në burg me Laert Haxhiun që dyshohet se kreu atentatin në Lushnje para një viti. Dyshohet se Taullahu ka financuar dhe mbrojtur Laertin Haxhiun pas vrasjes së kryer një vit më parë. Nga të dhënat e para thuhet se i plagosuri është në spital në gjendje të rëndë.

Kush është kundërshtari i Aldo Bares që u plagos në Lushnje

Saimir Taullau, është 40-vjeçari që mbeti i plagosur mbasditen e sotme në Lushnje pas disa të shtënave me armë zjarri.

“Në vendin e quajtur “Rotondo e Plygut”, është qëlluar me armë zjarri në drejtim të lokalit të shtetasit S.T, 47 vjeç, banues në Lushnje”, njofton policia.

Për pasojë ka mbetur i plagosur lehtë shtetasi i cili ndodhet në spitalin e Lushnjes nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të saj si edhe identifikimin e autorëve.

Në hyrje daljet e qytetit janë ngritur pika të shumta kontrolli me qëllim kapjen e autorëve të dyshuar.

Taullaut më herët i kanë vrarë edhe vëllain në vitin 2005 pasi bandat e Aldo Bares i vinin gjoba.

“Kishim blerë një tokë në Tiranë dhe banda na kërkoi para ose tokën. Vëllai denoncoi në polici dhe në SHIK bandën dhe ata e kërcënuan se do e vrisnin,” ka thënë në një intervistë para disa kohësh Taullau.

Dëshmia për ngjarjen e vitit 2005

“Ditën e zgjedhjeve të korrikut 2005, kur unë dhe vëllai dolëm në qendër të qytetit për të ndjekur rezultatin e zgjedhjeve, aty vërejtëm se po ndiqeshim nga Leonard Prifti dhe një person tjetër biond me kapele.

Personi me kapelë m’u lëshua mua për të më vrarë dhe unë u largova ndërsa vëllain e ndoqi Leonard Prifti dhe e vrau”,-tha Sajmir Taullau. Më pas ai shtoi: familja e tij nuk i ka pasur dhe nuk i ka njeriut borxh në qytetin e Lushnjës dhe as në Tiranë, vetëm që i janë borxhli familjes”, – tha ai në lidhje me vrasjen e të vëllait të tij.

Në këtë rast, vëllai i tretë i Baki Taullait, nuk hezitoi të vinte gishtin mbi pjesëtarët e bandës së Lushnjes, duke e cilësuar këtë të fundit si përgjegjëse për vrasjen e vëllait të tij dhe për gjobat e paguara nga ky i fundit, në adresë të pjesëtarëve të bandës.

Gjobat

“Nga viti 1993 deri më 1997, kam qenë në burg, pasi isha i dënuar dhe kur u hapën burgjet, edhe unë si shumë të tjerë ika nga burgu dhe shkova në Itali. Atje ndenja deri në fillim të vitit 2000, kohë në të cilën erdha pasi vëllai im po kërcënohej rregullisht nga “banda” e Alfred Shkurtit.

Pjesëtarët e “bandës” së tij, Ilir Stërgu, Arben Boriçi, Enver Dondollaku, Arjan Aliçko, dhe Leonard Prifti (ky i fundit i vrarë), sajonin histori të ndryshme vetëm e vetëm që t’i merrnin lekë vëllait tim Baki Taullait, që kishte një biznes.

Fillimisht ata kërkuan që unë t’i bashkohesha “bandës” së tyre, por më pas meqë unë nuk iu bashkova, më akuzonin se isha pjesë e “bandës” së Artur Dajës dhe po tentoja të hakmerresha ndaj tyre. Unë për herë të fundit e kam takuar Artur Dajën kur isha 17 vjeç dhe para se të bija në burg dhe që nga ajo kohë nuk e kam parë më.

Pasi u ktheva në Shqipëri vëllai Bakiu më tha: nuk ke bërë mirë që ke ardhur. Për këtë shkak më nxori një vizë dhe ika në Greqi ku ndenja disa muaj. Gjatë kësaj kohe, kam mësuar se Bakiu është detyruar t’i paguajë disa herë gjoba “bandës” së Alfred Shkurtit pasi e kërcënonin për jetën time dhe të vëllezërve të tjerë.

Mesa di unë, vëllai ka paguar disa herë “gjobat” e vëna nga Alfred Shkurti, Enver Dondollaku, Ilir Stërgu, Arben Boriçi, Arjan Aliçko, Leonard Prifti etj. Siç më ka thënë vëllai, kishte paguar njëherë si fillim 6 milionë lekë, të cilat i kishin marrë Eduart Demiri dhe Ilir Stërgu për llogari të Alfred Shkurtit. Më pas 10 milionë të tjera të vjetra i janë paguar Enver Dondollakut dhe 6 mijë euro motrës së tij.

Unë vetë personalisht bashkë me Eduart Demirin i kam paguar vëllait të Alfred Shkurtit, Zyberit, 6 milionë lekë të vjetra të cilat m’i dha vëllai Bakiu që t’ia jepja pasi i kishte vendosur Alfred Shkurti “gjobë”. Kjo histori ka vazhduar edhe më gjatë, ku në rastet kur vëllai Bakiu nuk pranonte të paguante ata hakmerreshin ndaj biznesit të tij dhe kërcënonin pjesëtarët e familjes.

Në vitin 2002, pasi vëllai kishte refuzuar të paguante 5 milionë lekë, ata të “bandës” i vendosën tritol banesës së vëllait tjetër Albert Taullaut i cili mbeti i plagosur. Gjatë kësaj kohe, isha duke pirë një kafe në një lokal erdhi një shtetas me emrin Genti Turku dhe më kërkoi të pija një kafe.

Pranova dhe shkova, kur më dërguan te varrezat nga më doli Leonard Prifti me një pistoletë në dorë. Mua më thanë se të kërkonte Enverd Dondollaku dhe atje më doli Prifti. Ky i fundit kërkoi që ta merrja vëllanë dhe të shkoja pasi na kërkonte Alfred Shkurti te varrezat.

Shkova në shtëpi dhe i thashë vëllait Bakiut, të mos dilte se po e kërkonin ata të “bandës” për ta vrarë. Këta të fundit, kishin marrë vesh që vëllai kishte blerë një truall në Tiranë dhe i kërkonin që të paguante ose 500 mijë euro ose letrat e tokës.

Pas kësaj “gjobe” vëllai nuk pranoi që t’i paguante dhe të shkonte të takonte Alfred Shkurtin. Ata, pjesëtarët e “bandës” e kërcënuan se do ta vrisnin. Për këtë shkak, ne më pas po ruheshim duke mos dalë. Vëllai i denoncoi tek drejtori i SHISH-it Xhevdet Zeqe.

Ai i adresoi tek Antiterrori në Drejtorinë e Policisë së Fierit dhe Tiranës, ku vëllai dha dëshmi me detaje duke denoncuar të gjithë pjesëtarët e “bandës” dhe gjobat e vendosura ndaj familjes tonë. Pas këtij denoncimi, të kryer nga vëllai, “banda” e mori vesh dhe kërcënuan sërish se do ta vrisnin.