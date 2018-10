Zbulohet komandoja që vrau në bllok truprojën e Martinit

Marviol Bilo, komandoja i cili qëlloi mbi truprojën e Ervis Martininajt, ka qenë njëherësh dhe trurproja i këngëtares Elvana Gjata.

Në momentin kur ka ndodhur ngjarja Bilo ka qenë në ambientet e jashtme të lokalit, dhe më pas është futur në ambientet e brendshme.

Efektivi i forcave komando ka qenë qitësi më i mirë i repartit në Zall Her.

Kujtojmë se sherri mes dy grupeve rivale ka nisur pak ditë më parë, teksa një nga truprojët e Ervis Martinajt ka ngacmuar këngëtaren e njohur, ku kishte nisur përplasja mes personave të tjerë.

Pas kësaj dy grupet rivale janë takuar me njëri tjetrin për tu sqaruar, ndërsa përplasja ka rezultuar fatale.

Faxëeb.al raporton se i dashuri i saj Ervin Mataj është shpallur në kërkim së bashku me Bilon dhe një person tjetër, mbi të cilët rëndon akuza e vrasjes në rrethana cilësuese.

Vetë këngëtarja është shoqëruar në polici, teksa burime thonë se ajo ka qenë shumë e tronditur gjatë dëshmisë, po nuk e ka mohuar faktin se ka qenë aty në momentin kur ka ndodhur përplasja.

Lidhja e Elvana Gjatës me biznesmenin e njohur në fushën e ndërtimit është tentuar vazhdimisht që të mbahet larg vëmendjes së mediave, preferuar kjo nga vetë këngëtarja.