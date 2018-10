Diagnoza e Ramës, “psikozë afektive” ; antisocial, veprime kriminale, ikin nga shtëpia, abuzojnë…

Armand MAHO

Meqe shkojme ne gjyq, nuk po flasim me emra po ashtu ne pergjithesi . Seç me thane qe eshte njeri ketej nga Shqiperia jone qe diagnostikohet me “psikoze afektive” ne rinine e tij ku nje nder siptomat sipas frengut qenka dhe “ Çrregullimi antisocial i Personalitetit”! Ka dhe kartele verdalle per kete pune, dhe diku thoshte qe siptomat shfaqen jo vetem ne rinine e hershme por dhe ne adoleshencen e vone. Taksirati jone thuaj po na ra per pjese. Ja sec thote frengu per kete pune, por cdo ngjashmeri me ndonje person qe ju kujton eshte e rastesishme.

”Karakterizohet me veprime te vazhdueshme antisociale apo kriminale por nuk është sinonim për kriminalitetin. Me tepër është paaftësi për sjellje konform normave sociale qe përfshin shume aspekte te zhvillimit.

Këta persona paraqiten si normal, por historia e tyre zbulon çrregullim te funksionimit jetësor. Gënjeshtrat, ikja nga shtëpia, përleshja fizike, abuzimi me substanca dhe aktivitete tjera ilegale janë prezentë ne fëmijërinë e këtyre personave. Demonstrojnë gjendje ankthi ose depresioni çka nuk përputhet me situatën e tyre dhe shpjegimi i tyre për sjelljen antisociale ben qe ata te duken si pa mend.

Kërcënimet për suicid dhe preokupimet somatike mund te jene te shpeshta. Shpesh e impresionojnë observuesin me inteligjencën e mire verbale. Janë manipulativ, abuzues fizik kryesisht ndaj partnerit, apo fëmijës së tyre.

Edhe klinicistet me te mire mund te mashtrohen nga këta pacientë. Këta pacientë nuk paraqiten ne mjediset e kujdesit te shëndetit mendor, por ka mundësi te përfundojnë ne gjyqe, burgje dhe ne pavijonet e urgjencave. Rastet kur ata paraqiten ne klinika te shëndetit mendor ndodhin pasi sillen kundër dëshirës se tyre ose pasi përpiqen t’i shmangin pasojat legale te një veprimi te kohëve te fundit.”