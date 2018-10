Zagani paralajmëron arrestimin e Taulant Ballës

Ish-oficeri i anti-drogës, Dritan Zagani është kthyer sërish në qendër të debateve. I përfshirë në rastin e Xhisiela Malokut dhe kërcënimit të ish-oficerit të policisë Emiljano Nuhu, sipas tij nga vëllai i deputetit Rrahman Rraja, në prani të kreut të Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla, Zagani ka komentuar vazhdimisht këtë ngjarje në media dhe rrjetet sociale.

Pak minuta më parë, ai bën një paralajmërim të radhës dhe këtë herë duke u fokusuar te deputeti i PS, Balla.

Reagimi i plotë:

Rilindi Rilindia e drogaxhiut…!

-U desh te behej gjithe ajo luft dhe sforco per ta shpetuar Sajen, dhe per pak ia arriten qellimit, vetem se nuk kishin parashikuar Antimafien Italiane dhe natyrisht me nenvlersuan shume mua si “kriminel” qe njof mire punen time… !

-U desh te behej gjithe ajo zallamahi me tere ate bum mediatik me titull Babale, qe Goni i shkrete pa piken e fajit te shkoje me kembet e veta atje ku duhej te ishte me kohe, ketu nuk parashikuan mire vendimet e gjykatave italiane…!

-Per te ardhur sot tek arresti me burg per Rahman Junior, u desh gjithe ky mundim dhe gjithe kjo “babalellek” qe te pakten ky te veje ne arrest…dhe tani po ndjekim kemba kembes oficerin qe nuk ka kryer detyren qe te shpetojm paq te pakten Taotaon qe le name perdite me pislleqet qe ben bashk me kriminelet e cdo ngjyre…ketu do presim dhe pak se ketu per fat te keq nuk na ndihmon dot drejtesia dhe antimafia italiane…por ka nje zot qe ne mos sot, mot do ta shikojm rezultatin dhe te verteten lakuriq , po aq lakuriq sa kemi pare dhr kete liderin e droguar qe me kohe…!

P.s…se ckam nje parandjenje qe do shohim dhe Taotaon lakuriq shum shpejt…dhe kam nje parandjenje qe shpesh shume me del e vertete…!