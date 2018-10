Xhuxhi “supermenin” e kanë rrahur me shpulla, i kanë marrë dhe familjarët për “shetitje me makinë”

Nënkryetari i PD, Edi Paloka shkruan në një postim në Facebook se, Xhuxhi “supermeni” e kanë rrahur me shpulla dhe e kanë poshtëruar si kanë mundur. I kanë marrë dhe familjarët për “shetitje me makinë” kur ju ka vonuar plotësimin e premtimeve që ju ka bërë për zgjedhje… Ai i mohoi të gjitha, por të gjitha i dijnë durrsakët dhe nuk i fsheh dot…

Postimi i plotë i Palokës në Facebook

Xhuxhi, “supermani” qe e di gjithe Durresi se eshte zari i “te forteve”.

E kane rrahur me shpulla, e kane poshtruar si kane mundur. I kane marre dhe familjaret per “shetitje me makine” kur ju ka vonuar plotsimin e premtimeve qe ju ka bere per zgjedhje…

I mohoi te gjitha, por te gjitha i dijne durrsaket dhe nuk i fsheh dot as sot e ca me shume neser kur te mos kete as te Gjatin as Arten apo Doniken qe ta mbroje. Jane aty; pronat publike, tenderat, lejet e te gjitha favoret qe ju ka bere, jo vetem nje bande.

Vazhdon te bej “cubin” dhe te kercenoje se votat i merr prape njesoj si djali i Rrahmanit ne biruce per perdhunim apo si shefi i tij kryelegeni, nga karrigia e kryeministrit. Vazhdoni, per aq sa dhe shqiptaret te durojne…