Toka e djegur që po le pas “Rilindja”!

Armand MAHO

Nga nje sondazh ka rezultuar se 78% e mjekeve jane te gatshem te largohen jashte vendit. Por duket se edhe ata qe duan te rrine ketu me hir a me pahir po i perzeme me keto reformat absurde qe i gjati i shet si suksese.

Ndoshta shumekujt i kujtohet rasti i Juna Musa qe kishte mbaruar me rezultate te shkelqyera mjekesine ne Shqiperi, dhe me pas me nje burse te financuar nga BE mbaroi masterin ne Erasmus Medical Center ne Hollande, dhe Cambrige Medical Center ne Angli.

Por ne momentin qe aplikoi per specializim ne Shqiperi ne vitin 2017 i kerkuan te kalonte testin e Gjuhes Angleze qe te pranohej. Sot Juna eshte punesuar ne nje spital ne Indiana SHBA, te cilet moren ne testim njohurite e saj si mjeke jo brockullat e Rames dhe te Nikolles. Dhe si Juna jane me qindra apo me mijra te tjere, ku eshte investuar mundi dhe djersa e nje shoqerie te tere, dhe qe agallaret e Rilindjes po i perzene perdite me absurdin, dhe makuterine qe i e kane ne gjak.

Nuk eshte habi qe deri ne fund te mandatit te Rames te na tregojne me gisht si “popull i rrjedhur” ku mos kemi me as mjeke dhe as intelektuale… ku te vetmit “mendje te ndritura” ne kete vend do jene modelerlt e Pjerinit, Elises, Taulantit, Lali Erit, Lindites, Arbenit dhe gjithe shpures menderelepirese te gjeniut shtatlarte! Tmerr…