Tiitoli, Berisha: Krim shtetëor, autori është Rama

Ish-Kryeministri Berisha ka reaguar me ashpërsi ndaj vendosjes së lëndës eksplozive në shtëpinë e gjyshërve të Xhisiela Malokut.

Berisha shkruan se ky është një krim shtetëror dhe autor i tij është Edi Rama.

Ish-Kryeministri u ka bërë thirrje qytetarëve që “të ngrihemi për tu ndarë sa më parë nga kjo bandë horrash, përdhunuesish dhe drogaxhinjsh”.

Ja postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Vazhdon seriali horror i kryeperdhunuesit Edvin Kristaq Rama kunder viktimes Xh. M!

Tritolin ne shtepine e gjysherve te XH.Malokut e vendosi kryeperdhunuesi i Vjolistanit l, Edvin Kristaq Rama!

Te dashur miq, flake per flake iu pergjigj kryeperdhunuesi Edvin Kristaq Rama deklarates se djeshme Xh M, ne te cilen ajo nga spitali deklaroi se do te flase para ligjit.

Tmerri nga fjala e saj beri qe kryeperdhunuesi i Vjolistanit te urdheroje perdhunuesit e tjere ministra, deputete, drejtore etj, ti mbyllin gojen para ligjit viktimes Xh M me “pakëz” “nje çike” tritol per ca deme materiale.

Denoj me ashpersine me te madhe kete akt kriminal shteteror dhe u bej thirrje qytetareve te ngrihemi per tu ndare sa me pare me kete bande horrash, perdhunuesish dhe drogaxhinjsh. sb