Të shtëna me armë zjarri, një i plagosur

Një person ka mbetur i plagosur me armë zjarri në Mat. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Bushkash, por ende nuk dihen shkaqet dhe rrethanat. Policia është nisur drejt vendngjarjes, por ende nuk dihet identiteti i të plagosurit dhe shkaku i kësaj ngjarjeje.

Pak ditë më parë tre punonjës të Bashkisë që shkuan për të hapur një rrugë kalimi në fshatin Shëlli u qëlluan me armë dhe mbetën të vrarë. Punonjësit e Bashkisë sapo ishin ulur për të ngrënë drakë në local kur u qëlluan me armë nga kreu i PS, Kujtim Koxha.

Punonjësit ishin duke punuar, pasi mbaruan u ulën në lokal dhe kishin qenë duke ngrënë drekë, dhe autori hyri në lokal, i qëlloi me automatik.