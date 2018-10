Sulmi ndaj Presidentit, mediat që kanë përfituar nga fondi sekret grek

Dritan KABA

Kush media ka mbrojtur dhe i ka bere jehone pozitive takimeve te Bushatit dhe Kocias Kush media ka thene qe marrveshja e detit eshte super Kush media ka goditur Presidentin e Republikes, se po vonon marrveshjen, me kerkesat e tij, konform Kushtetutes dhe vendimit te Gjykates Kushtetuese, per firmosjen e autorizimit per bisedime mes paleve.

Kush media ka bere shkrime duke e paraqitur Presidentin si “inatçi”, xheloz per sukseset e Rames dhe plot epitete te tilla nga keto Kush media dhe analist, nese mund te quhen te tille, ka shkruar opinione me justifikimet se po hiqet ligji i luftes dhe kjo eshte arritje e madhe, keshtu qe marrveshja per detin nuk ka asnje rendesi se ajo eshte me e mire se e meparshmja.

Kush media ka pasqyruar vallet, puthjet “miqesore” dhe drekat me ushqim tradicional mes Bushatit dhe Kocias Kush media nuk ka transmetuar denoncimet e opozites per “dhurimin” e zones ekonomike detare Greqise, dmth miliarda ton gaz dhe nafte.

Kush media ka bere emisione per leverdine e marrveshjes qe do “ndryshoje” historine emarrdhenieve mes dy vendeve pas nenshkrimit te saj Jane pikerisht mediat dhe “analistet” qe kane perfituar para nga fondi sekret i Ministrise se Jashtme te Greqise. Me shpresen se tani do t’i vjellin ato.